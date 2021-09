Už v pátek odpoledne, vpodvečer i večer doporučuje zájemcům program Muzejní noci, který si lze užívat na různých místech ve městě mezi 16. a 23. hodinou. S netradiční nabídkou a v obvyklých časech návštěvníky přivítají Škoda Muzeum, Muzeum Mladoboleslavska, Sbor českých bratří, Galerie pod věží, Templ či Letecké muzeum Metoděje Vlacha.

Večer lze navštívit také hvězdárnu, což sice nepřekvapí – avšak tentokrát je to i zde mimořádné: od 19. hodiny zde nabídnou program Jak se měří čas, a to v rámci Noci vědců.

Od 19.30 hodin se lze dostat Na scestí, a to v domě kultury – jedná se o koncert kapel Isara a Ve čtvrtek v pět. Již od 17.30 hodin se sportovní koncert budou snažit předvést místní hokejisté ve Ško-Energo Areně – v rámci 7. kola hokejové extraligy hostí celek Vítkovic.

Sobota nabízí už na osmou ranní pozvánku do kynologického areálu Krásná Louka, kde se uskuteční Podzimní pohár – CACT. Letecké muzeum Metoděje Vlacha patří od desáté dopolední až do 17. hodiny akci Cars in Time – automobilovému srazu za účasti vozů historických, kultovních i moderních.

Celodenní program, v tomto případě od 10 do 18 hodin, nabídne také Pluhárna, a to pod názvem Maker Faire. Jde o třetí ročník kutilského festivalu, který mimo jiné nabídne 30 interaktivních workshopů a instalací. Na sobotní 22. hodinu pak ještě Charousková nabízí pozvánku do Clubu Forum, kam přijedou Matamar.

V neděli se lze znovu vypravit do Pluhárny, kde pokračuje Maker Faire; tentokrát mezi 10. a 16. hodinou. Odpoledne je na 16. hodinu možné vyrazit na fotbal: v rámci 9. kola fotbalové Fortuna ligy přijede na městský stadion bojovat o body 1. FC Slovácko.

Víkendová atmosféra však pro mnohé obyvatele města neskončí ani v pondělí. Jednak začíná ve Škodě Auto původně neplánovaná týdenní pauza, vynucená celosvětovým nedostatkem elektronických čipů, jednak i řada dalších lidí pomýšlí na dovolenou, aby si volné dny na konci týdne spojili s úterním státním svátkem.

Pro pondělní večer nabízí Charousková možnost zavítat do Kavárny V břiše velryby, jež od 19 hodin nabídne filmovou projekci Okupace – a od 19.30 hodin se v Pluhárně koná Pub Quiz.

Během svátečního úterka zve Pluhárna na den otevřených dveří, a to mezi osmou a šestnáctou hodinou. Rušno bude dopoledne před magistrátem na Komenského náměstí, odkud má v devět hodin vyrazit Svatováclavská jízda historických vozidel. Na promenádní jízdu věkovitých aut městem naváže od 10 hodin kulturní a společenský program na městském stadionu.

Úterý však nabízí také sportovní pozvánky. Od 10 do 16 hodin se v areálu na louce ve Vančurově ulici konají cyklokrosové závody – TOI TOI Cup 2021. V 17 hodin se městská sportovní hala stane dějištěm utkání 6. kola florbalové superligy, když přijede tým FBŠ Bohemians. A od 17.30 hodin patří Ško-Energo Arena 9. kolu hokejové extraligy: přijede HC Verva Litvínov.