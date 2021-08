Strážníci skutečně našli kunu, která seděla na konstrukci uvnitř kašny. Stačila však chvilka – a už pelášila někam, kde se bude cítit bezpečně. „Zvíře se podařilo za použití odchytové sítě dostat z vody ven; divoká kuna pak bez poděkování rychle utekla zpět do přírody,“ konstatovala mluvčí magistrátu Šárka Charousková, jež neobvyklý zásah připomněla na webu.

I pro mladoboleslavské strážníky šlo o vcelku kuriózní akci. To, že je občané volají nejen k lidem, kteří se chovají jako zvíře, ale i kvůli skutečným zvířatům, není sice výjimkou – zpravidla se ale jedná o psy, kteří se někde ocitnou bez pána. Ti bývají odchyceni a putují do kotce na služebně – a pokud se brzy nepřihlásí jejich majitel, nacházejí útočiště v útulku v Březně. Na jiný případ kuny v nesnázích, kdy by byla potřebná jejich asistence, si nevzpomenou.