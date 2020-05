Například kino v Mnichově Hradišti má otevřeno a může promítat. Zatím však v omezeném režimu a za přísných hygienických podmínek. Otevřelo se už i zdejší Městské informační centrum na Masarykově náměstí. „Kino je v provozu podle programu, který naleznete na webu. Infocentrum funguje podle standardní otevírací doby,“ doplnil Dominik Malý z hradišťského Klubu.

Naproti tomu divadlo v Mnichově Hradišti vpustí diváky do hlediště až v září. A tak v divadle vypsali náhradní termíny na ta představení, kde to bylo možné. Pokud by však nové termíny někomu nevyhovovaly, tak může zakoupené vstupenky vrátit – a to v místní infocentru.

Také v Mladé Boleslavi už otevřelo infocentrum. Rovněž funguje kino v Bondy centru a čeká na své návštěvníky. Problémem je, že jich sem zatím nechodí příliš mnoho.

Městské divadlo Mladá Boleslav všechna abonentní představení, která se zde měla odehrát do konce června, přeložilo. Na webových svých stránkách avizovalo, že neodehraná představení uvidí diváci s časovým posunem od září do jara příštího roku.