Pracoviště Vila v mladoboleslavské Husově ulici se zaměřuje především na rukodělné kroužky. Děti předškolního věku se zabaví i v kroužku Tvořílek. „Tento zájmový útvar je určen pro všechny malé tvořivé děti. Vyrábíme z nejrůznějších materiálů jednoduché výrobky tematicky zaměřené na různá období v roce. Techniky jsou uzpůsobené pro předškolní děti. Těšit se můžete na mýdlování, fimo, keramiku, svíčky a mnoho dalšího,“ lákají na webu.

K hlídání dětí od 2 do 5 let slouží Pidiškolka, kde mohou pobýt v případě, že si rodiče potřebují něco zařídit. Součástí hlídání jsou i různé aktivity, především výtvarného zaměření.

Pro děti z prvního stupně jsou také k dispozici různé kroužky, jako jsou například keramika, korálkování, skleněnky nebo výtvarka. Starší děti se zabaví na kroužku Dovedné ruce, Tvořivý relax, keramice nebo šití. Kromě výtvarných kroužků nabízí pracoviště Vila i přípravu na přijímačky pro děti od 10 do 16 let, nebo výuku hry na ukulele.

Pracoviště Pavilon v ulici Purkyňova nabízí mnoho druhů kroužků. Na své si přijdou jak milovníci divadla v několika divadelních souborech, tak i tanečníci různých tanců. Ze sportů jsou v nabídce in-line brusle, sportovní kroužek Pastelka, stolní tenis nebo Nerfliga, kde se děti učí střílet z plastových pistolí.

Dům dětí a mládeže pořádá také kroužek myslivosti, turistiky nebo modelářství. Pro děti od 9 do 12 a od 12 do 16 let je připraven kroužek vaření. Nezapomíná se ani na nadšence do počítačů, a to v kroužku programování nebo animace.

Pracoviště Zahrada v Jaselské ulici nabízí především kroužky zaměřené na zvířata. Děti se naučí pečovat o hmyz, akvarijní a terarijní zvířata, ale také psy, včely nebo ptáky.

Klub dětí a mládeže v Mnichově Hradišti udělá z dětí sportovce, tanečníky, baletky i kuchaře. V nabídce nechybí ani kroužek angličtiny, keramiky, dětské jógy nebo tvoření nejen pro dívky. Budoucí módní návrhářky se naučí šít na stroji a tvořit doplňky.

Zájemci o kroužky v Mnichově Hradišti se mohou podívat do centra v rámci akce Kroužkobraní aneb den otevřených dveří, která se uskuteční 2. září od 9 do 16:30 v KDM Mnichovo Hradiště. „S nadcházejícím novým školním rokem se vám chceme pochlubit, co jsme si pro vás a vaše děti připravili nového a zajímavého. Přijďte si prohlédnout naše prostory, poznat, jak to u nás vypadá a čím vším vás a vaše děti můžeme zaujmout,“ zve zájemce Hana Skramuská.

Kompletní seznam kroužků v Mladé Boleslavi i Mnichově Hradišti je k dispozici na webových stránkách Domu dětí a mládeže. Přihlašování na kroužky je možné od 2. září.