Zatím se místem po hlavní silnici projíždí v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh, informoval ve čtvrtek Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tak to vydrží zhruba do poloviny května. Pak zde zůstane průjezdný pouze jeden jízdní pruh, a to s kyvadlovým řízením provozu.