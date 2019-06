Boleslavsko - Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Bezdomovkyně v Pezimské ulici u výměníku | Foto: Městská policie

Pili alkohol tam, kde se nesmí, vyhlášce navzdory

Mladá Boleslav – Těsně po půl osmé večerní volal na policii svědek, který spatřil lidi popíjející alkohol v parku na Radouči, a to navzdory vyhlášce. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že je to pravda. Šlo o ženu a muže slovenské národnosti. Oba dva ihned dostali pokutu a policie je navíc z místa také vykázala. Vyhláška potírající popíjení alkoholu na veřejných místech platí v Boleslavi už 11 let.