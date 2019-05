Opilí cizinci obtěžovali kolemjdoucí

Mladá Boleslav – Jeden z boleslavských obyvatelů oznámil policii, že poblíž nákupního střediska Na Radouči sedí na lavičce skupina mužů. Ti tam ale neseděli jen tak, podle mužova tvrzení měli kolemjdoucí obtěžovat vulgárním chováním. „Hlídka strážníků na místě zjistila skupinu polských bezdomovců pod vlivem alkoholu. Strážníci muže poučili o základech slušného chování v České republice a z místa je vykázali,“ uvedl k případu ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta

Alkoholikovi se nechtělo zpátky na léčení

Mladá Boleslav – Odvozem do kosmonoské psychiatrické nemocnice skončil případ, ke kterému došlo v neděli v Mladé Boleslavi. Místní lidé upozornili městskou policii na muže, který měl na třídě Václava Klementa přímo před budovou pošty ležet na zemi a úpět velkou bolestí. Svědci také policii uvedli, že kolem něho pobíhají další lidé, asi rodina, a na zemi se měly povalovat střepy. Policisté na místě zjistili, že se jedná o alkoholika, který přerušil léčbu svojí závislosti. Rodina se snažila muže odvést k lékaři, on si ale poranil kotník a nechtělo se mu dál pokračovat. Policisté muži zavolali sanitku, která jej odvezla do Klaudiánovy nemocnice, odkud putoval rovnou do Kosmonos na léčbu.