Klaudiánova nemocnice ve spolupráci s organizací Nábor hrdinů již potřetí zorganizovala jednodenní náborový den prvodárců krve. Akce, která se konala v prostorách transfuzní stanice mladoboleslavské nemocnice, přilákala celkem 51 dárců, z nichž pět se zároveň zapsalo do registru potenciálních dárců kostní dřeně. Nábor probíhal od ranních šesti hodin až do patnácté hodiny, a zájemci tak měli celý den na to, aby přišli podpořit tuto důležitou činnost.