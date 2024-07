Proto vznikla myšlenka samoobslužného pietního místa. „Klienti se mohou kdykoliv v důstojném prostředí rozloučit se svým zemřelým zvířátkem a poté ho bezpečně a hygienicky uložit do individuálního chladicího boxu. O vše ostatní se postarají pracovníci naší služby,“ uvedl pro Deník obchodní ředitel společnosti Lukáš Illek. Pietní místa nemají pevnou otevírací dobu, zájemci o tuto službu mohou přijít třeba o půlnoci. Dosavadní zkušenosti ukazují, že zhruba čtvrtina majitelů přijíždí v pozdních nočních hodinách. Doba na rozloučení není nijak určená, každý může pobýt, jak dlouho potřebuje.

Celý projekt se vyvíjel dva roky. Po vyvinutí všech komponentů od úplného počátku a mnoha měsících testování vzniklo v únoru letošního roku první pietní místo v České Lípě, načež o měsíc později následovala pobočka na Praze 6. Za tu dobu Memory Pet Point navštívily stovky majitelů mazlíčků, kteří si pochvalují nejen možnost přijít kdykoliv, ale také soukromí, kdy nemusí s nikým komunikovat a mohou se soustředit jen na poslední rozloučení.

Pietní místa nejsou určena pouze pro psy a kočky. Chladicí boxy jsou rozděleny na čtyři váhové kategorie, kdy nejmenší slouží pro drobné hlodavce, andulky či králíky, největší slouží pro zvířata do 60 kilogramů. Ceny se pohybují od 2 490 do 7 490 korun a zahrnují veškerý servis. „Cena je vždy konečná a zahrnuje běžné poplatky v krematoriích jako je chlazení zvířátka, speciální úložný vak, jeho převoz do krematoria, základní rakev a plastovou urničku, včetně jejího převozu zpět do Memory Pet Pointu. Víc zaplatí klient pouze v případě, že si bude chtít vybrat nějakou jinou urničku, nadstandardní služby či doručení urny domů,“ upřesňuje Lukáš Illek.

Využití služby je velmi jednoduché. „Na stránkách www.memorypetpoint.com si klient pouze vybere váhovou kategorii zvířátka, Memory Pet Point, který chce využít, zadá několik základních informací o zvířátku, kontaktní údaje a provede online platbu. Obratem obdrží PIN kód, který potvrzuje rezervaci vybraného chladicího boxu a klient má 48 hodin na uložení svého zvířátka,“ upřesňuje Lukáš Illek. Pomocí kódu se majitelé dostanou do pietního místa, kde jsou všechny potřebné věci k uložení mazlíčka do boxu.

Po zadání PIN kódu se otevře chladicí schránka v objednané velikosti, v níž je speciální úložný vak s kremační známkou s unikátním číslem, které provází zvířátko po celou dobu. Známka je společně s popelem vložena do vybrané urny. Zvíře je následně odvezeno do zvířecího krematoria. Urna je poté uložena ve vyzvedávací schránce Memory Pet Pointu, kde si majitel po vložení PIN kódu vyzvedne urnu i vzpomínkové předměty kdykoliv se mu to hodí.

Po uložení zvířátka se zaměstnanci Memory Pet Pointu následující pracovní den telefonicky spojí s klientem a domluví s ním podrobnosti, jako je výběr urny a vzpomínkových předmětů. Pietní místo dbá také na zlepšování svých služeb, proto s klienty řeší pocity, případné nepohodlnosti a přijímají návrhy na zlepšení.

Cílem Memory Pet Pointu je umístit pobočky do každého okresního města. „Za stávajícího stavu je běžný dojezd do nejbližšího zvířecího krematoria i více než 100 kilometrů. Tato vzdálenost je pro mnoho klientů problém. A přestože krematoria nabízejí službu vyzvednutí zvířátka u klienta, zvyšuje to celkovou cenu služby,“ objasňuje Lukáš Illek. Momentálně připravují expanzi na Slovensko, připravuje se také vstup do sousedních zemí, Švýcarska či Nizozemí.

Pobočka v Mladé Boleslavi by měla být otevřena letos na podzim. Momentálně se hledá vhodné místo, vytipované jsou dvě lokality. Po uzavření smlouvy je proces už rychlý, zaměstnanci Memory Pet Point mají vše připravené k rychlému otevření. Dle dostupných informací má Mladá Boleslav o službu velký zájem, nyní jsou na řadě jednání, která však komplikují letní prázdniny.