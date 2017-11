KRÁTCE: V Mladé Boleslavi přibudou dvě parkoviště

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Policie se zaměří na chodce



Mladoboleslavsko – Spolu s podzimním počasím přibylo množství nehod, na kterých se podíleli chodci. To je důvod, proč se policisté ve Středočeském kraji až do 17. listopadu zaměřují na jejich bezpečnost a viditelnost. Chodci mají být vybaveni reflexními prvky v místech mimo obec, kde není veřejné osvětlení. Právě to budou policisté během akce připomínat.

Město schválilo dotace



Mladá Boleslav – Radní města schválili v minulém týdnu několik dotací, například 49 tisíc korun pro pěvecký sbor Boleslav, který pořádá 12. listopadu koncert k výročí svého založení, 15 tisíc korun pro Aeroklub na částečné pokrytí výdajů s pořádáním závodů kluzáků Gradient Grand Prix 2017 a částku 7500 korun výtvarnici Ivance Forštové na částečnou úhradu projektu Malujeme s radostí.

Přednáška patří historii



Mladá Boleslav – Ve škodováckém muzeu lze ve středu 8. listopadu nahlédnout do historie. Od 17.30 hodin tam začíná další přednáška z cyklu Neobyčejné příběhy z historie automobilky. Hovořit bude ředitel Severočeského muzea v Liberci, který představí českou šlechtu motorismu. Od 19.30 hodin pak v Café Václav vystoupí skupina Strabivari. Na obě akce je vstup zdarma.

Maxová získala ocenění



Mladá Boleslav – V celostátní soutěži Rekordy handicapovaných hrdinů uspěla předsedkyně mladoboleslavské organizace DMO Kateřina Maxová. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií, hrdinové handicapu, pečující v handicapu, projekty handicapu a emisaři handicapu. Kateřina Maxová, která sama prodělala dětskou mozkovou obrnu, získala cenu v kategorii projekty handicapu.

Do lesa je vstup zakázán



Mšeno – Po nedávné vichřici, která se prohnala i středními Čechami, stále platí zákaz vstupu do lesů na Mšensku. Lesní kalamita se v těchto dnech ještě odstraňuje. Všechny lesní cesty a stezky, značené i neznačené, vedoucí do Mšena a jeho okolí, jsou neprůchodné. Pohyb v městských lesích i v lesích jiných vlastníků v oblasti celého Kokořínska je velmi nebezpečný kvůli polomům, vývratům, nakloněných stromům a pokračující kalamitní těžbě. Zákaz vstupu platí až do odvolání.

Hostem bude Miloš Petera



Mladá Boleslav – Každé úterní odpoledne přináší Český rozhlas Region rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují život ve středních Čechách. V pořadu K věci rozebírá moderátor Tomáš Pancíř aktuální témata s významnými osobnostmi veřejného života. Jeho dnešním hostem bude statutární zástupce hejtmanky Středočeského kraje a její náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera. Pořad začíná na frekvenci 100,3 FM po patnácté hodině.

Recidivista skončil ve vazbě



Mladá Boleslav – Devětatřicetiletý muž z Mladé Boleslavi se během září a října letošního roku na Mladoboleslavsku dopustil několika krádeží. Odcizil věci téměř za dvě stě tisíc korun a způsobil další škody za asi dvacet tisíc korun. Vloupal se do jedenácti automobilů, sebral peněženku nebo v Dalovicích vnikl na pozemek rodinného domu a z garáže ukradl horské kolo. Za obdobnou trestnou činnost už byl v posledních třech letech odsouzen. Proto skončil ve vazbě a v případě prokázání viny mu nyní podle zákona hrozí až pětiletý trest.

Přibudou dvě parkoviště



Mladá Boleslav – Všudypřítomné problémy s parkováním by v Mladé Boleslavi mohla zmírnit dvě nová parkoviště, která motoristům začnou sloužit ještě do konce tohoto roku. Jde o dvě větší parkoviště na severním sídlišti. Nová plocha s kapacitou 52 míst vzniká ve vnitrobloku ulice Jana Palacha nedaleko sídla odboru dopravy magistrátu. Tam mají být práce hotové do konce listopadu. Druhé parkoviště se 46 místy se rýsuje v ulici U Penzionu a mělo by být hotové do konce prosince.