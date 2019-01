KRÁTCE: U koupaliště v Mladé Boleslavi se dá bruslit i pozdě večer

Mladá Boleslav - Už ve čtvrtek 24. ledna se betonový plac u mladoboleslavského městského koupaliště v Jičínské ulici proměnilo na kluziště a je přístupné široké veřejnosti dokonce až do pozdně večerní dvaadvacáté hodiny. Veřejnost o bruslení navíc projevila velký zájem. Pokud to prý klimatické podmínky dovolí, tak by Compag měl plochu každý den upravovat.

Ledová plocha u koupaliště v Mladé Boleslavi. | Foto: archiv města

„Využijte tedy této možnosti bruslení pod širým nebem, dokud mrazy nepovolí a dokud bude možné udržet sportoviště v provozuschopném stavu. K dispozici jsou zde lavičky, odpadkový koš, mobilní toalety a veřejné osvětlení," uvedla na webu magistrátu jeho mluvčí Šárka Charousková.

Autor: Zuzana Zelenková