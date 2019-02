Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Narkomani po sobě nechávají stopy

Mladá Boleslav – Po Mladé Boleslavi se neustále povalují nové a nové injekční stříkačky. Policisté se s nimi museli popasovat o víkendu, ale znovu i v pondělí. Strážníky městské policie na nález upozornil všímavý místní obyvatel, který zavolal na služebnu. Policisté později zajistili hned dva kusy nebezpečného materiálu. Stříkačky pak muži zákona umístili do speciálního boxu určeného k odborné likvidaci specializovanou firmou.

Řidiči v Mladé Boleslavi mají problém s parkováním

Mladá Boleslav – Řidiči, kteří svoje automobily odstavují v Mladé Boleslavi, mají stále problém s parkování. Pořádně přitom riskují, místní městská policie je v dodržování pravidel velmi důsledná a pokuty tedy rozdává. Denně je to velká spousta případů. Některé jsou na udání místních, zároveň ale strážníci nelení a pokuty rozdávají při kontrole parkovišť. Jako třeba v pondělí před 13. hodinou. „V 12.45 hodin zjistil strážník při pochůzkové činnosti v ulici Klaudiánova, Bělská a Krajířova celkem tři osobní vozidla zaparkovaná na chodníku pro chodce. Z důvodu nepřítomnosti řidičů na místě umístil strážník na všechna vozidla předvolání,“ uvedl ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta.

Infocentrum má zavřeno

Mnichovo Hradiště – Kdo v Mnichově Hradišti potřebuje do informačního centra, ten by měl zbystřit. První únorový den tady bude totiž zavřeno. „Oznamujeme, že z důvodu přípravy reprezentačního plesu města Mnichovo Hradiště bude v pátek 1. února městské informační centrum uzavřeno,“ hlásí infocentrum v Mnichově Hradišti. Ples potom proběhne 2. února od 20. hodin. Vystoupí na něm Big O'band, Elma dance, ale proběhnou také soutěže a proběhne udílení cen města.

Ples v Benátkách nad Jizerou hlásí poslední místa

Benátky nad Jizerou – Kdo ještě nemá koupené vstupenky na ples v Benátkách nad Jizerou, ten by si měl pospíšit. Na slávu, která propukne 2. února večer už jich zbývá jen několik. Jedno volné místo se najde u stolů 12 a 13, dvě potom u stolů 11 a 8. Dále město nabízí lístky ke třem stolům ve foyer, u kterých je sezení po šesti. Na pětadvacátém městském plese vystoupí oblíbená zpěvačka Olga Lounová. Zájemci by tedy neměli váhat.

Nezvládl řízení na sněhu

Mladoboleslavsko – Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu 26. ledna ve směru jízdy od České Lípy na Mladou Boleslav. „Jednatřicetiletý řidič osobního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy zasněžené vozovce, uvedl vozidlo do smyku a havaroval nejprve v protisměru do středových svodidel a následně došlo ke srážce s právě projíždějícím osobním vozidlem. Jedna žena utrpěla těžké zranění a další dva lidé byli zranění lehce. Všechny zraněné osoby byly z místa převezeny rychlou záchrannou službou do nemocnice,“ uvedla mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková s tím, že řidiči musejí brát v potaz vlivy počasí.