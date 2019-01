Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V Bakově ubylo obyvatel

Bakov nad Jizerou - Konečná bilance počtu obyvatel Bakova nad Jizerou v roce 2017 je 4853 občanů. V průběhu roku se do města přistěhovalo 118 lidí a narodilo se jich 47, oproti tomu se jich 125 odstěhovalo a 58 zemřelo. Kromě toho je zde k trvalému pobytu hlášeno 261 cizinců.

O středověku osvětově

Kosmonosy - Osvětová beseda v Kosmonosech pořádá každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice cyklus přednášek z české historie. Přednášky jsou součástí projektu Pokračujeme aktivní stárnutí. Kromě tradičního výkladu si zájemci mohou prohlédnout historické památky a vyslechnout si i hudební ukázky, zahrané na dobové hudební nástroje. V návaznosti na podobný cyklus, uskutečněný v loňském roce, jehož tématem byly počátky české státnosti, se budou letošní přednášky zabývat obdobím českého a evropského vrcholného středověku. Zájemci se v následujících pondělcích dozví více o postavách Jana Lucemburského i jeho následovníků Karla a Václava IV., jakož i o středověkém umění a filosofii.

Muzeum chystá nostalgii

Mělník - V kavárně mělnického muzea vystřídá výstavu Mandal, kterou je možné shlédnout do 25. února, expozice s názvem Kokořínsko nostalgické. Výstava černobílých fotografií Ladislava Záruby zachycuje Kokořínsko z let 1965-95. Výstavu doplní sbírka 280 obalů od filmů nejrůznějších výrobců. Fotografie a sbírku je možné shlédnout od úterý 27. února do 23. března.

Převraceli a pak uklízeli

Mladá Boleslav - Dvojice mladíků popustila ve čtvrtek večer uzdu svým vášním a dala se do převracení kontejnerů v Laurinově ulici. Přivolaná hlídka muže na místě vyzvala, aby po sobě následky svého řádění uklidili, což oba učinili. K poškození majetku nedošlo, a tak byli oba mladíci napomenuti a vykázáni z místa.

Kepka dorazí na Region

Mladoboleslavsko - Každý všední den po šestnácté hodině mohou posluchači ve vysílání Českého rozhlasu Region rozhodovat o tom, kdo je bude bavit. V pořadu Humoriáda nabízí slavné scénky spolu s historkami známých hostů moderátor Patrik Rozehnal. Dnes s ním ve studiu usedne herec a režisér Ondřej Kepka. Hlasovat pro své oblíbené scénky mohou zájemci telefonicky nebo prostřednictvím sms zpráv. Oblíbená Humoriáda Českého rozhlasu Region startuje na tradiční frekvenci 100,3 FM dnes po šestnácté hodině odpolední.

Psí výkaly mizí z Boleslavi

Mladá Boleslav - Boleslavské ulice a veřejná prostranství budou v příštích dnech o desítky kilogramů psích výkalů čistší. Není to snad v důsledku návalu nově nabyté zodpovědnosti u některých dosud nezodpovědných psích majitelů, ale kvůli čistící akci firmy Compag. Pro tu jsou zimní měsíce s čím dál řidší sněhovou pokrývkou ideální dobou pro sběr dobře viditelných exkrementů z veřejných prostranství. Každý den se tohoto nevonného materiálu sebere v ulicích Mladé Boleslavi okolo neuvěřitelných 50 kilogramů.

Turisté se těší na další rok

Kosmonosy - Největší kosmonoské sdružení, Klub turistů Kosmonosy, čítající dnes již více než úctyhodných 1200 členů, má za sebou další rok nabitý nejen turistickými, ale i společenskými událostmi. Kromě výletů vlakem a autobusem po zajímavých koutech naší republiky, uspořádal například dětský den i řadu hudebních akcí. Ani v letošním roce turisté neplánují zahálet a kromě cestování se hodlají nadále angažovat i ve společenském životě obce. „Chtěl bych poděkovat všem našim členům a také sponzorům,“ podotkl Viktor Velich z kosmonoského sdružení.