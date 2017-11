KRÁTCE: Park Štěpánka je stále uzavřen

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Vichřice na Boleslavsku.Foto: Tomáš Ježek

Složenky už jsou ve schránkách

Mladá Boleslav - Celý říjen rozesílal magistrát složenky na poplatek za odpady na druhé pololetí roku. Povinností platby jsou dotčeni všichni občané s trvalým pobytem na území města, cizinci s povolením pobytu přesahujícím tři měsíce a vlastníci nemovitostí, kde není nikdo přihlášený k trvalému pobytu. Platby je možné hradit poštou, peněžním převodem nebo v obou pokladnách magistrátu, a to na Komenského náměstí i v Havlíčkově ulici.

Pozemky u Fora se prodají

Mladá Boleslav - Rozhodnutí o prodeji dosud zelené plochy nedaleko bývalého kina Forum padlo v pondělí 30. října na jednání zastupitelů města. O parcelu zatím projevily zájem čtyři firmy, které plánuji na pozemku výstavbu bytů, kanceláří a komerčních prostor. Uchazeči musí souhlasit s prodloužením ponechání jimi složené jistoty ve výši 10 milionů do 31. 3. 2018 a také s možností zpětné koupě ze strany města bez udání důvodu v termínu do 30. 8. 2018.

Václavkovou se opět jezdí

Mladá Boleslav Václavkovou ulicí v Mladé Boleslavi, která byla uzavřena od devátého října, je opět možné po opravě povrchu bez problémů jezdit. Rekonstrukce se týkala úseku od křížení s ulicí Na Radouči po ulici Bezručovu a skončila v plánovaném termínu, tedy do 31. října. V současné chvíli zbývá dokončit vodorovné dopravní značení, které se v případě příznivého počasí provede již bez uzavírek, a to v sobotu 4. listopadu.

Bude první muzikobraní

Mnichovo Hradiště - První ročník muzikobraní se uskuteční v pátek 10. listopadu v 19 hodin v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti. U oltáře zazpívá několik písní smíšený pěvecký sbor Continuo pod vedením manželů Hejlových, z kůru zazní varhanní koncert v podání Jana Kalfuse, Jana Thuriho a dále sopranistky Elišky Josifové a basbarytonisty Jana Morávka. Umělci předvedou díla starých mistrů, Bachova dueta pro soprán a bas, ale i Ekloga mattutina pro hoboj a varhany skladatele F. X.Thuriho.

Vítěz získá krajský pohár

Kralupy - V Kralupech nad Vltavou se bude bojovat o Pohár Středočeského kraje. Turistický závod a veřejný závod se uskuteční v sobotu 4. listopadu. Veřejnost si může vyzkoušet sport, ve kterém kralupští závodníci patří k nejlepším v České republice. Prezentace pro neorganizované zájemce všech věkových kategorií včetně rodičů s dětmi začíná v 9 hodin, start na turistické základně v ulici Ke Koupališti následuje o hodinu později. Podrobnosti najdou zájemci na webu turistického závodu.

Hřbitov v Debři bude města

Mladá Boleslav - Městští zastupitelé schválili na svém zasedání, že Mladá Boleslav získá do svého majetku hřbitov v Debři. Půjde o bezúplatný převod pozemku do majetku města. Stávajícím vlastníkem hřbitova je Římskokatolická farnost Kosmonosy, která se ale na rozdíl od města o něj už řadu let nestará. Obě strany se na převodu bez problémů shodly. Smlouva zohledňuje i věcné břemeno, které umožňuje církvi kdykoliv po ohlášení bezplatně vykonávat křesťanské pohřby.

Potěší i krabice od bot

Mnichovo Hradiště - Infocentrum v Mnichově Hradišti se letos znovu zapojí do předvánoční charitativní akce s názvem Krabice od bot. Cílem šestého ročníku celorepublikové akce je potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem udělají zase děti, kterým dospělí pomohou připravit dárkovou krabici, třeba od bot. Sběr dárků začíná 13. listopadu a jeho posledním dnem v Mnichově Hradišti bude 9. prosinec. Do krabice lze dát oblečení nebo hračky, nové i starší, vždy ale v dobrém stavu.

Park Štěpánka je uzavřen

Mladá Boleslav - Víkendová kalamita, spojená se silným větrem a vydatnými dešti, napáchala na Mladoboleslavsku nemalé škody. I proto je stále, kromě jiného, uzavřený lesopark Štěpánka. Vinou vichřice patří park mezi nejvíc postižená místa v Mladé Boleslavi. Štěpánka, oblíbené místo občanů, kteří zde sportují, prochází se, nebo se účastní kulturních akcí, bude nepřístupná minimálně do dneška. Do té doby bude probíhat odstraňování popadaných stromů a větví. Ani potom není ovšem jisté, zda se park otevře. Půda zde je totiž notně podmáčená a možné riziko zde hrozí doslova na každém kroku. Rovněž městská policie varuje všechny obyvatele, aby se Štěpánce vyhýbali.

Kotlíkovné stále běží

Mladoboleslavsko - Středočeský kraj začátkem října zahájil v rámci Druhé výzvy kotlíkové dotace registraci nových žádostí. V rámci projektu bylo k dispozici 502,23 milionu korun, které nejsou dosud zcela vyčerpány. V tuto chvíli zbývá ještě více než 90 milionů korun. O ně mohou občané kraje požádat a pokud splní všechny podmínky, obdrží patřičné finanční prostředky na výměnu svých starých kotlů za nové. Žádosti o dotaci je možné podávat až do 29. 6. 2018, případně do vyčerpání peněz, připravených pro tento projekt. Čím dříve ale bude žádost podána, tím roste i šance na brzké získání dotace. Zájemci naleznou více informací na stránkách www.kr-stredocesky.cz.

Do bazénu pojede bezplatný autobus

Mnichovo Hradiště - Do mladoboleslavského bazénu začnou od 7. listopadu opět jezdit bezplatné autobusy. Pojedou každý lichý týden v úterý v 16.30 a každý sudý týden ve čtvrtek v 9.30 hodin. Poslední jízda proběhne 14. prosince. Autobus vyjíždí z Masarykova náměstí, zastávky č. 4 a vrací se zhruba po 2,5 hodinách tamtéž. Jízdné hradí město a účastníci zájezdu navíc získají 10 procent slevu na vstupném. Místo v autobuse si mohou zájemci rezervovat v městském infocentru.