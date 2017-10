KRÁTCE: Mnichovo Hradiště čeká podzimní úklid

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Vlaky zastaví v Dobrovici

Dobrovice - Netradiční výstavu, kterou připravují Dobrovická muzea, potěší především pány kluky. Modulová železnice klubu Zabadov bude v prostoru muzejního sálu instalována pouhé tři dny, od 17. do 19. listopadu. Otevřeno bude od 9 do 12 hodin, v pátek a v sobotu od 13 do 18 hodin, v neděli odpoledne už je zavřeno.

Hostem pořadu je Vít Rakušan

Boleslavsko - Český rozhlas Region se každé úterní odpoledne ptá těch, kteří ovlivňují život ve středních Čechách. V pořadu K věci rozebírá moderátor Tomáš Pancíř aktuální témata s významnými osobnostmi veřejného života. Jeho dnešním hostem bude starosta Kolína, krajský zastupitel a nově zvolený poslanec za Starosty a nezávislé Vít Rakušan. Pořad K věci si můžete poslechnout po 15. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Region na frekvenci 100,3 FM.

Město čeká podzimní úklid

Mnichovo Hradiště - Ulice města čeká podzimní úklid v režii firmy Compag. Už v minulém týdnu mu předcházelo čištění chodníků, schodišť a dalších prostranství nepřístupných technice. V neděli však tyto práce znemožnil silný vítr. „Compag se ve spolupráci s městskými strážníky musel i v Mnichově Hradišti pustit do odklízení spadaných větví, dopravního značení, popelnic nebo rozlétaného odpadu,“ uvedla mluvčí firmy Hana Kopalová a připomněla, že včera už pokračoval úklid košťaty tak, aby vše bylo připraveno, až do ulic vyjedou zametací stroje.