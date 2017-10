KRÁTCE: Magistrát posílá složenky

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Svátek slaví festivalem



Pátek – Výročí vzniku Československa budou slavit i muzikanti. Festival nazvaný Sobotav Pátku se koná 28. října v hostinci Na návsi v obci Pátek. „Přijďte s námi slavit den vzniku Československa poslechem českých kapel,“ lákají pořadatelé na sociálních sítích. Na koncertu se představí parta muzikantů, kteří se nyní sešli v kapelách Oliverova dálka, Souvrať a Psí Čtvrť. Na své si přijdou milovníci kytarové hudby. Zpívat bude i písničkář Pavel Den.

Senioři mají sraz na radnici



Malý Újezd – Podzimní přátelské setkání věnované nejen seniorům pořádá obec Malý Újezd zítra od 10 hodin v zasedací místnosti radnice. Při posezení s kávou a dortíkem se bude debatovat o možných aktivitách pro dříve narozené v Malém Újezdu, Jelenici a Vavřinči. V případě potřeby je zajištěn svoz účastníků.

Kino promítá nové sci-fi



Mladá Boleslav – Multikino CineStar v Bondy centru hraje dnes v předpremiéře sci-fi Thor: Ragnarok (19.00, 19.40, 20.00); sci-fi thriller Geostorm: Globální nebezpečí (15.30, 20.30); thriller Blade Runner 2049 (14.45); francouzskou komedii Alibi na klíč (13.30); českou komedii Bajkeři (12.40, 16.50, 17.50); francouzský animovaný film Esa z pralesa (12.50, 15.00); romantické drama Hora mezi námi (15.40); rodinný fantasy muzikál My Little Pony Film (12.30, 14.40); a také horory Sněhulák (18.00) a Matka! (17.10).

Magistrát posílá složenky



Mladá Boleslav – Během října rozesílá magistrát složenky na poplatek za odpady na druhé pololetí roku. Povinností platby jsou dotčeni všichni občané s trvalým pobytem na území města, cizinci s povolením pobytu přesahujícím tři měsíce a vlastníci nemovitostí, kde není nikdo přihlášený k trvalému pobytu. Platby je možné hradit poštou, peněžním převodem nebo v obou pokladnách magistrátu, a to na Komenského náměstí i v Havlíčkově ulici.

Sbor Boleslav slaví výročí



Mladá Boleslav – U příležitosti 160 výročí trvání sboru Boleslav proběhne v neděli 12. listopadu od 17 hodin ve Sboru českých bratří koncert smíšeného pěveckého sboru Boleslav pod vedením sbormistryně Zuzany Kubelkové.

Deburau čeká na listopad



Mladá Boleslav – Očekávanou premiérou hry Deburau úspěšně odstartovalo boleslavské divadlo svou novou sezonu. Dlouhotrvající potlesk si vysloužila hra o nejslavnějším mimovi všech dob, který měl české kořeny. Hru režíroval Pavel Khek, dramaturgem byla Lenka Smrčková, v hlavní roli vystoupil Radim Madeja. Další repríza následuje ve čtvrtek 23. listopadu.

Město hledá další asistenty



Mladá Boleslav – V rámci projektu Bezpečná Mladá Boleslav hledá město další čtyři asistenty prevence kriminality. Od loňského roku působí v rámci městské policie osm asistentů, jejichž činnost se soustředí především na lokalitu Havlíčkovy ulice a okolí Kauflandu, dále pak na autobusové stanoviště s okolím obchodního centra Bondy. Asistenti pomáhají také u přechodů pro chodce před školami. Zájemci se mohou přihlásit na horacek@mb-net.cz v rámci výběrového řízení probíhajícího od 17. do 31. října.

Vítěz získá krajský pohár



Kralupy – V Kralupech nad Vltavou se bude bojovat o Pohár Středočeského kraje. Turistický závod a veřejný závod se uskuteční v sobotu4. listopadu. Veřejnost si může vyzkoušet sport, ve kterém kralupští závodníci patří k nejlepšímv České republice. Prezentace pro neorganizované zájemce všech věkových kategorií včetně rodičů s dětmi začíná v 9 hodin, start na turistické základně v ulici Ke Koupališti následuje o hodinu později. Podrobnosti najdou zájemci na webu turistického závodu.

Parkoviště začalo sloužit



Dolní Bousov – Složitou dopravní situaci v okrese umocněnou nedostatkem parkovacích místse podařilo zlepšit v Dolním Bousově. Před nedávnem tam pod náměstím v Palackého ulici začalo sloužit nové parkoviště. Má kapacitu 17 parkovacích míst pro osobní automobily, 9 míst pro motocykly a jedno místo pro tělesně postižené. Stavba, která trvala čtyři měsíce, stála milion korun.

I krabice od bot potěší



Mnichovo Hradiště – Infocentrum města Mnichova Hradiště se letos znovu zapojí do předvánoční charitativní akce s názvem Krabice od bot. Cílem šestého ročníku celorepublikové akce je potěšit děti z chudších rodin. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit dárkovou krabici, třeba od bot. Sběr dárků začíná 13. listopadu a jeho posledním dnem v Mnichově Hradišti bude 9. prosinec. A co dát do krabice? Například oblečení nebo hračky, nové i starší, vždy ale v dobrém stavu.

Autobusy znovu vyjedou



Mnichovo Hradiště – Od 7. listopadu začnou opět jezdit bezplatné autobusy do bazénu v Mladé Boleslavi, a to každý lichý týden v úterý v 16.30 a každý sudý týden ve čtvrtek v 9.30 hodin. Poslední jízda proběhne 14. prosince. Autobus vyjíždí z Masarykova náměstí, zastávky č. 4 a vrací se zhruba po 2,5 hodinách tamtéž. Jízdné hradí město a účastníci zájezdu navíc získají 10 procent slevu na vstupném. Místo v autobuse si lze rezervovat v městském infocentru.

S volbami pomohl i Compag



Mladá Boleslav – Svůj podíl na většinou bezproblémovém průběhu nedávno skončených voleb má i firma Compag, která na základě objednávky města zajišťovala všech 44 okrsků. Firma instalovala vzorky volebních lístků, oznámení, znaky i vlajky a především zázemí pro volební komise, především stoly a židle. V baráčnické rychtě, sídle jedné z komisí, řešila dokonce i topení. Akce volby začala pro Compag ve středu a skončila nedělním úklidem.