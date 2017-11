KRÁTCE: Klaudiánova nemocnice buduje centrální příjem

Klaudiánova nemocnice buduje centrální příjem

Mladá Boleslav - Klaudiánova nemocnice začala v listopadu budovat nový centrální příjem. Naplno se rozjely všechny stavební činnosti – cílem je, aby centrální příjem fungoval naplno s interní i chirurgickou částí na jaře příštího roku. Nemocnice získala na tuto investici dotaci od Středočeského kraje ve výši 12 milionů korun. Zbytek zaplatí nemocnice ze svého rozpočtu. Vrchní sestrou centrálního příjmu se stala Zuzana Hanková, primářem MUDr. Pavel Šíma. Denně by toto oddělení mělo ošetřit téměř 150 pacientů. Uvedl to nemocniční web.

Horky zvou na zámek

Horky nad Jizerou - Dny otevřených dveří se na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou uskuteční do konce roku ve dvou termínech. Ten nejbližší je už tuto středu 15. listopadu, následně pak 13. prosince. Zájemci se dozvědí informace o studiu ve školním roce 2017/2018, a to vždy v 11, 12, 13 a 15 hodin na zámku v Horkách. Bude možné si prohlédnout výukové a výcvikové prostory školy, připraveny jsou expozice a ukázky prací žáků školy, ale i informace o zahraničních stážích a prezentace zapojení škol do národních a mezinárodních programů.

Prasata se z Ptácké ulice "vypařila"

Mladá Boleslav – Z nedělního rána uplynuly tři hodiny a jedna minuta, když pracovník bezpečnosti závodu Škoda Auto zatelefonoval strážníkům městské policie. Podle něho se na vozovce v Ptácké ulici pohybuje osm divokých prasat. Když hlídka na místo dorazila, musela pouze konstatovat, že prasata na silnici ani v nejbližším okolí už nejsou k vidění.