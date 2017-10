KRÁTCE: Karoq jde do prodeje

Praha / Mnichovo Hradiště - V rámci svého podzimního turné se hudební skupina Harlej po dvou letech opět vrátila do pražské Lucerny, tentokrát s podporou Symfonického sdružení pod vedením Oty Balage. A jak to vše dopadlo? Lucerna byla vyprodána a dva a půl tisíce svých fanoušků dostal Harlej do patřičného varu. V kapele Harlej jsou letitými členy dva Mnichovohradišťáci - bubeník Libor Fanta a basový kytarista Martin Kolínský.