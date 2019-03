„Po utkání došlo k potyčce mezi boleslavskými a libereckými fanoušky. Příčinou bylo, že jeden z boleslavských fanoušků kopl do vozidla libereckého a tím zavdal příčinu konfliktu. Strážníci společně s Policií ČR konflikt uklidnili a dohlédli na poklidný rozchod,“ uvedl ředitel Městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

V Bakově je možné zaplatit poplatek za bioodpad

Bakov nad Jizerou – Zahrádkáři mohou zaplatit poplatek za bioodpad v Bakově nad Jizerou. Poplatek za svoz bioodpadu ve výši 1 380 korun mohou uhradit nejen v sídle společnosti Compag Mladá Boleslav, ale i v pokladně Městského úřadu Bakov nad Jizerou v pokladních hodinách. Ty jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin. Svoz pak bude probíhat pravidelně vždy v pátek a to od 1. dubna do 30. listopadu.

Hradiště má novou časosběrnou kameru

Mnichovo Hradiště – Výstavba autobusového terminálu v Mnichově Hradišti s sebou přinesla jednu novinku. Pracovníci firmy mh2net zde před několika dny nainstalovali další časosběrnou kameru, která bude zaznamenávat průběh stavby nového autobusového terminálu u nádraží. Na internetu si zájemci budou moci prohlížet aktuální snímky a také časosběrná videa zpětně za sedm dní, stejně jako další aktuální výstavbu komunitního centra.

Jarní čištění Mladé Boleslavi stále pokračuje

Mladá Boleslav – Compag se v Mladé Boleslavi stále činí. Naposledy si vzali na paškál třídu Václava Klementa v úseku T.G. Masaryka k ulici U Stadionu. „Zároveň došlo i k úklidu okolo železničního podjezdu, zarovnání propadů v trávnících i k výspravě chodníků. Při očistě bylo za pomoci tří kropících vozů použito více jak 100 m3 vody a během soboty bylo odtud vyvezeno téměř 10 tun odpadu a smetků,“ uvedl mluvčí magistrátu Pavel Šubrt. Zaměstnanci Compagu potom také museli napravovat nedostatky, které objevili komisaři při obchůzkách v rámci čištění města. Ve Smetanově ulici například doplnili zeminu a osévali.

Opilec obtěžoval hosty v restauraci a nechtěl odejít

Mladá Boleslav – V neděli kolem 20. hodiny volala na policii servírka z restaurace Bingo. Měla totiž v podniku hosta, který obtěžoval ostatní a nechtěl odejít. Hlídka městských strážníků na místo vyjela, ale zjistila, že dotyčný už odešel. Mělo jít o muže původem z Ukrajiny. Restauraci měl opustit společně se svým kamarádem.