KRÁTCE: Dukelská jede podle plánu

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Uzavírka končí

Jemníky - Cesta do Mladé Boleslavi je pro občany Dobrovicka jednodušší. Skončila totiž uzavírka silnice Jemníky Bojetice. Od začátku listopadu se tak na tuto trasu vrátí jak osobní automobily, tak autobusová doprava. Znovu průjezdná komunikace znamená pro příměstskou část Mladé Boleslavi změnu jízdních řádů a pro Dobrovicko jednodušší a kratší cestu do Boleslavi. V platnost tak znovu vstupují platné jízdní řády a náhradní spoje budou zrušeny.

Kontrolovaly se hřbitovy

Mladá Boleslav - S ohledem na blížící se Svátek zesnulých prováděla městská police kontroly hřbitovů a jejich okolí, kde prověřovala, zda se tam nenachází závadové osoby, které by mohly narušovat veřejný pořádek. Současně prováděla také kontroly zde zaparkovaných vozidel, při kterých zjišťovala, zda se ve vozidlech nenachází předměty, které by lákaly výše uvedené osoby ke krádežím.

Mladík nezvládl řízení

Žehuň - Na trase mezi Žehuní a Dobšicemi nezvládl svůj vůz čerstvý, teprve osmnáctiletý řidič. Se Škodou Octavia nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou. „Nezvládl řízení, vyjel nejprve do protisměru a pak mimo vozovku, kde v poli havaroval,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná. Mladík byl při nehodě lehce zraněn. Sanitkou byl převezen do nymburské nemocnice. Alkohol byl dechovou zkouškou vyloučen. Hmotná škoda na autě činí 60 tisíc korun.

Podjezdy se konečně rozšíří

Podlázky / Čejetice - Železniční podjezdy v Podlázkách a v Čejeticích by měly doznat zásadních změn. Rekonstrukce je nutné koordinovat jak s Českými drahami, tak se Správou železniční dopravní cesty, což situaci nijak neulehčuje. Obě lokality již mají stavební povolení s tím, že v Podlázkách by se mohlo začít budovat ještě v letošním roce, pokud to počasí dovolí, a v Čejeticích v dubnu až květnu 2018. Celková investice by měla být kolem 30 milionů korun, kompletně to bude hradit SŽDC.

Ambra představí biotroniku

Mladá Boleslav - Ve třetí dekádě listopadu, přesněji 21. 11. od 18 hodin proběhne přednáška Tomáše Pfeiffera pořádaná Společenstvím Josefa Zezulky na téma setkání s biotronikou. Tomáš Pfeiffer je český filosof a biotronik, který založil například Duchovní universitu Bytí. Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie, osud, smysl života a podobně.

Studenti hrají pro Nikolku

Mělník - Gymnázium Jana Palacha pořádá v pátek 10. listopadu sedmý ročník charitativní akce Hrajeme pro dobrou věc. Letos to bude pro Nikolku Čížkovou, sedmiletou holčičku, která trpí spinální svalovou atrofií druhého stupně. Zisk bude použit pro lázeňskou léčbu a hipoterapii. Peníze přinese i prodej pečených čajů a šťáv z kuchyně učitelky Zdeňky Sekulové. Prodávat se budou dva dny předem i během turnaje. Peníze pak budou Nikolce Čížkové předány ve třináct hodin v hale mělnického gymnázia.

Knihovna zve na přednášku

Mladá Boleslav - Dne 8. listopadu proběhne od 10 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře Knihovny města Mladá Boleslav přednáška na téma společenských témat v literatuře pro mládež. Lektor přednášky Radek Blažek představí produkci knižních titulů, které se věnují nejrůznějším společenským tématům, v nichž se řeší vztahy a láska, šikana, homosexualita, smrt, drogy a podobně. V průběhu přednášky je počítáno s diskusí a dotazy účastníků. Předpokládaný závěr je ve 12 hodin.

Dukelská jede podle plánu

Mladá Boleslav - Rekonstrukce Dukelské ulice, která je zavřena už od jara, postupuje podle plánu. Stavební činnosti pokročily do další etapy. V současné době přišla na řadu část, kterou po plynařích a VaKu opraví ve své režii město. Řidičům i nadále komplikuje život uzavírka od křižovatky s Jilemnického ulicí až po křižovatku se Štefánikovou. Do nového parkovacího domu se dá vjet pouze ve směru od křižovatky Laurinovy a Dukelské, vyjíždí se tamtéž. Část prací by měla skončit 30. listopadu a zbývající část od křižovatky se Štefanikovou až k Laurinově ulici je na řadě příští rok.

Hasiči mají novou Tatru

Dobrovice - Dobrovolní hasiči z Dobrovic získali s podporou Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu novou Tatru. Projekt za bezmála sedm milionů korun pomohl pořídit velkoobjemovou Tatru s nástavbou Kobit THZ. Cisterna je na podvozku Tatra Terrano 6 x 6 s rozšířenou kabinou pro 6 osob a nahradí tak doposud sloužící CAS 32 Tatra 148, kterou město získalo darem od HSZ Středočeského kraje. V současné době se vozidlo zajíždí a do výjezdu půjde až po odjetí potřebných kilometrů.

Savin vyhrál ve Slovinsku

Benátky nad Jizerou - Ve slovinské Mirně se konal další díl evropské juniorské tour TEM Slovenia Junior International v badmintonu. Benátecký badmintonista Cristian Savin si ze Slovinska odváží své třetí turnajové vítězství. Zároveň udělal další krůček ke kvalifikaci na olympijské hry mládeže, které se budou konat na podzim 2018 v Buenos Aires.