Strážník po příjezdu na místo zjistil, že se naštěstí nejedná o žádnou mrtvolu. Zmíněné dolní končetiny patřili muži české národnosti, který se v kontejneru přehraboval a hledal zde něco dobrého k snědku. Strážníci muže po projednání celé věci z místa vykázali.

Do technických služeb po online objednávce

Do benáteckých technických služeb se nově lze objednávat on-line. Formulář na objednávku naleznete na webu: www.tsbenatky.cz. Tam si posléze snadno rezervujete termín návštěvy. Otevřeno mají v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. On-line objednávka eliminuje riziko toho, že se budete potýkat s dlouhými frontami. Ty se v současné době dvoří u znovu otevřeného sběrného dvora v Mnichově Hradišti. Aby se odbavení urychlilo, tak je také potřeba myslet na to, že odpad musí být před odevzdáním separovaný.

Auto na zákazu bránilo popelářům v průjezdu

Auto v zákazu stání řešila mladoboleslavská městská policie v pondělí před desátou dopolední. To, že jej tam řidič nechal, oznámili zaměstnanci Compagu, protože vozidlo bylo u podzemních kontejnerů na komunální odpad a popeláři tam tak nemohli vůbec projet. „Strážník na místě pořídil potřebnou dokumentaci a vzhledem k tomu, že se řidič na místě nenacházel, byl zjištěný přestupek oznámen k příslušnému správnímu odboru magistrátu města Mladá Boleslav,“ uvedl velitel městské policie Tomáš Kypta. Popelářský vůz pak musel odtud velmi složitě vycouvat.