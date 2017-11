KRÁTCE: Chystá se další uzavírka

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Poláková-Uvírová Petra

Chystá se další uzavírka

Mladá Boleslav – Další dopravní komplikace se chystá od 7. listopadu kvůli celkové opravě vozovky křižovatky ulic Havlíčkova a J. Palacha. O den dříve a zatím bez omezení provozu začne oprava vozovky v ulici J. Palacha v úseku mezi Havlíčkovou ulicí a ulicí Na Radouči. Opravovat se má do pondělí 20. listopadu. Tato dopravní omezení se dotknou i autobusové dopravy, a proto budou zavedeny objízdné trasy.

Výstava zve na barvy moře

Milovice – Autorská výstava fotografií Bohumíra Kráčmara nazvaná Barvy moře byla zahájena ve čtvrtek 2. listopadu v milovické radnici. Autor je profesionální fotograf, několika násobný mistr ČR ve fotografování pod vodou, zabývající se reklamní a podvodní fotografií. Od roku 1996 vydává velkoformátový kalendář s podmořskou tématikou a také aktivně pracuje v porotách festivalů a soutěží podvodní fotografie po celé Evropě. Výstava potrvá do 30. listopadu.

Halu čeká vylepšení

Mladá Boleslav – Sportovní hala se dočká dalšího vylepšení. Město totiž schválilo rekonstrukci většinou nevyužívané ubytovny pro sportovce. Nová ubytovna by měla být hotová v květnu příštího roku. V prostoru nad šatnami vznikne 14 dvoulůžkových pokojů a místnost sloužící jako kuchyňka. Sportovní činnost v hale by neměla být stavbou nijak narušena. Přestavba by měla stát 6 mil. korun bez DPH. V plánu je také zateplení haly, renovace střechy, úprava parkování, ale o tom rozhodnuto ještě není.

Compag se chystá na zimu

Mladá Boleslav – Od začátku měsíce října se Compag připravuje na zimu. Do ulic proto byly umístěny bedny s posypem na údržbu silnic a chodníků a sklady se zaplnily dostatečným množství soli a inertního materiálu. Letos bude firma udržovat přes 300 kilometrů komunikací, které ošetří multikárami, čtyřkolkami a malotraktory. Do akce vyrazí také pracovníci s lopatami, košťaty a hrábly. Compag bude poprvé zajišťovat zimní údržbu také u nové zástavby v Michalovicích, Čejeticích, Chrástu, dále bude uklízet cyklostezku v Debři a u Klenice nebo novou ulici u sanatoria Dr. Pírka.