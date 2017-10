KRÁTCE: Běžci míří na Putnu

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Michalovická Putna.Foto: Josef Pilař

Student měl číslo 555 555

Mladá Boleslav - Turnikety městského bazénu prošel návštěvník s pořadovým číslem 555 555. „Jubilantem byl student, který do bazénu a sauny chodí třikrát týdně,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška. „Jubilantovi jsme předali poukázku na vstupy do bazénu v hodnotě 555 korun, a v té samé hodnotě i voucher do bazénové restaurace a ručník s osuškou,“ podotkl náměstek Daniel Marek. „Přes půl milionu návštěvníků od otevření je rozhodně krásné číslo,“ dodal ředitel bazénu Aleš Macoun.

Běžci zítra míří na Putnu

Mladá Boleslav - Běh na Michalovickou Putnu se koná zítra od 14 hodin. Startují všechny věkové kategorie. Běžci obdrží výroční turistickou známku běhu, návštěvníkům předvedou ukázky šermíři ze skupiny Mordýři, svou práci představí městská policie. Příchozí si vyzkoušejí střelbu ze vzduchovky i air-softových zbraní.

Kino promítá dokument

Mladá Boleslav - Multikino CineStar v Bondy centru hraje dnes, v pátek: v předpremiéře sci-fi Thor: Ragnarok (14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 18.30, 20.10); sci-fi thriller Geostorm: Globální nebezpečí (15.30, 20.30); horor Jigsaw (19.20, 21.30); francouzský animovaný film Esa z pralesa (11.50, 13.20); rodinný fantasy muzikál My Little Pony Film (11.00, 13.10); dokumentární film Earth: Den na zázračné planetě (11.10, 12.00) a horor Sněhulák (15.30, 20.40).

V Templu vystavuje Věra Pecová

Mladá Boleslav - Od středy 25. října se v Městském paláci Templ koná výstava výtvarnice Věry Pecové s názvem Dívám se. Hlavním tématem prací výtvarnice pocházející z Prahy, kde se v roce 1936 narodila, a žijící a tvořící v Chudíři, je člověk ve všech svých souvislostech.

Svátek patří v muzeu dni kraje

Mladá Boleslav - Na 28. října, na státní svátek a den české státnosti, připadá tradičně i Den Středočeského kraje. Při této příležitosti nabízejí středočeská muzea a galerie zřizovaná krajem pestrý kulturní program. Muzeum Mladoboleslavska nabízí vedle bohatého programu i volný vstup do všech výstavních prostor.