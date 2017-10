KRÁTCE: Bazén v sokolovně ožije

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Majitelé psů porušují zákazy



Mladá Boleslav – Během včerejšího dne si strážníci Městské policie v Mladé Boleslavi posvítili na páníčky, kteří nerespektují zákaz volného pobíhání psů. Krátce před jedenáctouhodinou dopoledne přistihla hlídka v Národní přírodní památce Radouč majitele, který venčil svého čtyřnohého svěřence bez vodítka. Další kontroly následovaly. V odpoledních hodinách byl odhalen další muž, který venčil psa zakázaným způsobem. Se všemi neukázněnými chovateli, které nezajímá městská vyhláška, strážníci řešili spáchání přestupků.

Bazén v sokolovně ožije



Mladá Boleslav – Předběžná dohoda o obnovení provozu bazénu v sokolovně mezi městem, Škodovkou a TJ Sokol je na světě. Modernizace bazénu má být zahájena investicí ve výši pět až sedm milionů do budovy a následně do bazénu. Poté bude město po dobu třiceti let platit Sokolům měsíčně nájem ve výši dvacet tisíc korun. Aktuálně se pracuje na smlouvě.

Děti dostaly odrážedla



Mladá Boleslav – Zástupcům města a automobilky Škoda se v rámci výboru pro vzájemnou spolupráci daří nalézt společnou řeč. Hmatatelnými výsledky jsou nejen dětská odrážedla na dopravní hřiště, auto pro pečovatelskou službu, osvětlení k některým přechodům pro chodce, ale i koncert skupiny Tata Bojs. Členové výboru se shodli na realizaci přibližně čtyř desítek dalších projektů. Aktuálně se například pracuje na řešení situace u dálnice D10, na odvodnění, cyklostezce nebo na spojení s Parts Centrem.

Značky zakážou parkování



Kosmonosy – Vzhledem ke strojnímu čištění ulic v Kosmonosích a Horních Stakorách dojde v těchto lokalitách od 31. října do 15. listopaduke komplikacím s parkováním. Předpoklad zahájení prací je stanoven na sedmou hodinu ranní a dokončení ve 14 hodin. Obyvatelé jednotlivých ulic budou o čištění informováni osm dní předem prostřednictvím přenosného dopravního značení. V některých oblastech budou zákazy zastavení označeny značkou Zóna zákazu zastavení, která platí pro celé území.

Radnice znovu zkrásní



Mnichovo Hradiště – Na Masarykově náměstí pokračují práce na opravě fasády radnice. Přeměnu vzhledu budovy, která pod rukama dělníků a restaurátorů svléká svůj normalizační oděv, a získává tak podobu ze sedmdesátých let minulého století, sledují místní občané se zájmem. Součástí nového hávu zůstávají i původní sgrafita, o jejichž osudu se jednalo, nově přibude barevný znak města na věži. Změnám se nevyhne ani vstup do obřadní síně a divadla.

Motocyklisté vzpomínají



Kochánky na Jizerou – V sobotu 14. října od 14 hodin v Parku Františka Šťastného v Kochánkách nad Jizerou proběhne za přítomnosti mnoha osobností československého motocyklového sportu vzpomínka na 70. výročí první Šestidenní na našem území a zároveň historicky prvního vítězství československých družstev ve Zlíně roku 1947. Součástí programu bude uložení kamenů se jmény F. Mrázka a P. Válka do Aleje mistrů. K vidění budou historické motocykly Jawa a ČZ a řada dobových fotografií.