KRÁTCE: Autobusové nádraží čekají změny

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Město se chystá zkvalitnit služby na autobusovém nádraží. Cestující by se zde měli cítit příjemněji a hlavně i bezpečněji.Foto: Deník / Franzkiová Pavla

Dotace přispěje na závlahu

Mladá Boleslav - Město schválilo na podzim poskytnutí investiční dotace ve výši bezmála dva miliony korun pro Městskou společnost sportovní a rekreační areály. Investice poslouží na vybudování závlahy na hřišti SKP, které je v majetku této společnosti, a na pořízení technického vybavení do kompresorovny čpavku na zimním stadionu, kde bude rovněž vybudována takzvaná rozcvičovna, určená především mládežnickým hokejovým týmům.

Město počítá s investicemi

Mladá Boleslav - Zastupitelé města provedli v minulém týdnu revizi příjmů a výdajů letošního rozpočtu. Součtem uspořené sumy, peněz z rezervního fondu a části výsledku vlastní hospodářské činnosti tak město získalo přes 63 milionů korun. Ty může ještě v letošním roce použít na financování řady potřebných záměrů. Přes 68 procent z této částky, což představuje 43 milionů korun, směřuje do investic. Tato rozpočtová opatření schválili na konci minulého týdne zastupitelé města.

Nádraží čekají změny

Mladá Boleslav - Na revitalizaci autobusového nádraží a sídla dopravního podniku město vyčlenilo přes dva a půl milionu korun. Za schválené peníze nakoupí Dopravní podnik vnější i vnitřní elektronickou informační tabuli s odjezdy a příjezdy spojů, hodiny a sítě proti holubům. Pořídí rovněž zamřížování sídla podniku, květinovou výzdobu a značení stanovišť. Město chce v rámci zvýšení bezpečnosti autobusového nádraží využívat služby bezpečnostní agentury.

Hasiči dostanou půl milionu

Mladá Boleslav - Na konci minulého týdne schválilo město memorandum o spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Zastupitelé v dokumentu vyjádřili zájem pravidelně poskytovat jednotce hasičů v Mladé Boleslavi příspěvek ve výši půl milionu korun. Příspěvek města bude vždy řádně projednán a spojen s konkrétním projektem. Letos město tímto způsobem přispělo na pořízení ropného kontejneru, který zlepší podmínky a rychlost přípravy hasičů na zásah v případě ropných havárií.

Cyklostezka míří do finále

Mladá Boleslav - Stavební práce na vybudování cyklostezky v Havlíčkově ulici míří do finále. Do konce října by měly skončit práce přímo na stezce, kterou město buduje s pomocí evropských dotací. Poté budou pokračovat terénní úpravy a sázení stromů. Kolaudace nové cyklostezky s chodníkem pro pěší je naplánována na 20. listopadu. Náklady na stavbu dosáhnou 15, 7 milionu korun, pětaosmdesát procent nákladů přitom pokryje evropská dotace v rámci projektů Integrovaného plánu rozvoje území.

Výstava patří pohřebnictví

Lysá - Mezinárodní veletrh pohřebnictví a důstojného umírání je novinkou v nabídce výstav a veletrhů v Lysé nad Labem. Nosným tématem pro návštěvníky bude hospicová péče. Veletrhu se zúčastní i zástupci církve, kteří odhalí rituály spojené s posledním rozloučením se zesnulým. Veletrh se koná 3. až 4. listopadu.