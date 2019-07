Víkendovou výstavu psů navštívilo velké množství lidí a to i přes to, že počasí zrovna moc nepřálo. Vystavovatelé se i přes nečekané přeháňky nenechali odradit od vystavování a návštěvníci od fandění svým favoritům.

Porotcům a divákům se během dvou výstavních dnů převedly skoro tři tisícovky psů různých plemen, mezi kterými si každý našel toho svého, kterému fandil.

Úplným vítězem celé České národní výstavy psů pro rok 2019 a zároveň i držitelem titulu BEST IN SHOW se stala americká akita jménem Panther Black Night Pearl River majitele Patrika Panýrka a chovatelky Markéty Kluskové.

Juniorským vítězem celé České národní výstavy psů 2019 a zároveň držitelem titulu JUNIOR BEST IN SHOW se stal rhodéský ridgeback Kiss Me Romeo Slunce Zambezi majitelky a chovatelky Lenky Sestakové.

Iva Martinková