Kraj se zaručí za mladoboleslavský úvěr

Mladá Boleslav - Parkovací dům v Mladé Boleslavi u Klaudiánovy nemocnice, to je letitý sen, který má nyní už pevné obrysy. Svoji finální podobu by měl mít do dvou let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Město už dříve oznámilo, že by za úvěr na výstavbu měl z 80 procent ručit kraj a z 20 procent samotné město. Kraj informaci v uplynulém týdnu odsouhlasil a potvrdil. Parkovací dům u Klaudiánovy nemocnice nebude sloužit jen pacientům, kteří tam míří třeba na vyšetření. Má také zajistit větší komfort a dostupnost pacientů ke zdravotní péči a tamnímu zdravotnickému personálu usnadní cestu do zaměstnání. Dům by měl být umístěn v přímo v nemocničním areálu. „V červenci se předpokládá zahájení přípravy území pro stavbu a v říjnu, po vybrání zhotovitele v otevřeném zadávacím řízení, už samotné zahájení výstavby. Měla by trvat rok," uvedl krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). V osm pater vysoké budově má být asi 640 míst k stání. Všechno by mělo stát 185,2 milionu korun. Splatnost úvěru má podle kraje trvat 20 let. Provozovatelem po dokončení budou Městské parkovací domy Mladá Boleslav. Společníkem firmy je město.

Autor: Zuzana Zelenková