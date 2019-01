MLADÁ BOLESLAV - Koupaliště v Mladé Boleslavi čeká velká rekonstrukce, práce začnou na podzim!

Podoba rekonstruovaného koupaliště v Jičínské ulici. | Foto: Deník/Pavel Svačina

Město zveřejnilo vizualizace koupaliště, jak by mělo vypadat po nadcházející rekonstrukci (vpravo). O připravované modernizaci jsme vás jako první informovali už v pátek. Dlouho očekávaná obnova areálu koupaliště v Jičínské ulici již dostává reálné obrysy v podobě hotových studií. Vlastní stavební práce mají začít určitě letos a modernizované koupaliště by mělo zahájit opět provoz do začátku letních prázdnin v roce 2008.

„Koncepce je zachovat maximálně zeleň ve stejném rozsahu jako dosud a zachovat plochu stávajících bazénů, které chceme zrekonstruovat, obnovit a doplnit atrakcemi tak, aby to bylo moderní koupaliště,“ uvedl primátor Raduan Nwelati na městských webových stránkách mb–net.cz.

Vedle modernizovaného víceúčelového bazénu a rekreačního bazénu, který má být do budoucna i vyhřívaný, vznikne i dětské brouzdaliště a dětský koutek. V prostoru mezi bazény vznikne objekt pro technologie, zázemí plavčíka a bude zde umístěn i restaurační provoz. V areálu budou nové atrakce a herní plochy a pro bazény zde budou k dispozici kvalitní čistící technologie. Vstup do celého areálu bude vybudován na jiném místě než dosud, aby bylo možné odtud vcházet i do budoucího krytého akvaparku. Ten se v ideálním případě začne stavět již během rekonstrukce venkovní části koupaliště, případně po skončení sezony na podzim 2008 a s plánovaným dokončením v roce 2009.

Vedle nového vstupu do areálu koupaliště vznikne velké parkoviště. V první etapě bude mít přes 200 míst.

Plánovaná kapacita koupaliště je 2000 návštěvníků. „Investice je připravena tak, aby ji město bylo schopno zrealizovat z vlastních finančních zdrojů, eventuálně s pomocí úvěru. Počítáme ale s tím, že jakmile bude projekt připraven, budeme jednat se zájemci, kteří chtěli investovat do akvaparku v Mladé Boleslavi,“ řekl primátor Nwelati. Vedení města ovšem hodlá spolupracovat s investory jen v případě, že přistoupí na podmínky města. V opačném případě bude Mladá Boleslav připravena vybudovat koupaliště sama bez přispění cizích investorů.

I v případě spolupráce s jiným investorem zůstane většinovým vlastníkem areálu koupaliště město. Případný investor by měl být podle představ vedení města z tuzemska a nejlépe přímo z Mladé Boleslavi. Náklady na modernizaci venkovní části koupaliště by měly dosáhnout maximálně 100 milionů korun, na výstavbu akvaparku pak dalších 200 milionů korun.

Primátor také prohlásil, že ani po dokončení modernizace by se vstupné na koupaliště nemělo výrazně zvyšovat.