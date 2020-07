V Mladé Boleslavi je koupaliště otevřené už dva týdny. Voda ve velkém bazénu je částečně vyhřívaná. Koupat se je tedy dobře možné také za horšího počasí nebo když je třeba pod mrakem a není takové horko. Areál nabízí i novinku v podobě fotbalgolfu. Návštěvnost však zatím není právě nejvyšší. Ondřej Rameš, obchodní a provozní ředitel městské společnosti Sara MB, která má koupaliště na starosti, to přičítá proměnlivému počasí. „Ale když je hezky, tak lidé samozřejmě přicházejí v hojném počtu. Myslím, že je to zatím srovnatelné s loňským rokem,“ sdělil. S rokem 2018, který provázela extrémní vedra, se ale návštěvnost prozatím vůbec srovnávat nedá.

V podstatě stejné je to s návštěvností i v Bělé pod Bezdězem. To i přesto, že zde na návštěvníky čekají lepší podmínky. Ještě před letošní sezónou se tu totiž hodně budovalo. Intenzivně tam pracovali například na místním občerstvení Věchýtek. Proběhla tam kompletní rekonstrukce, v prostorách jsou nové rozvody elektřiny, zábradlí a přibylo také druhé okénko, aby se netvořila fronta. Samotný bazén láká na příjemnou vodu z místního potůčku. „Před sezonou se čistil potok, opravovaly se toalety, stavěl se nový plot. A máme také novou zmrzlinu,“ doplnil starosta Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner.

Do budoucna pak místní radnice počítá s větší rekonstrukcí bazénu, ve kterém by mohly přibýt nejen různé zábavní, ale také sportovní prvky. Koupaliště by si však mělo dále zachovat svůj ráz prvorepublikové plovárny.

Koupání nabízí i Bakov nad Jizerou, ani sem se ale místní nehrnou. Kdo však do volnočasového areálu na přírodní koupaliště, které má samočistící schopnost, dorazí, může se těšit na kvalitní vodu. „K dispozici jsou stále ještě i volná místa v chatičkách, které tam máme, jsou připraveny k rekreaci,“ upozornil bakovský starosta Radim Šimáně.

V provozu je i dobrovické koupaliště. Důvod k velkým oslavám z návštěvnosti zde ale také nemají. „Návštěvnost není valná a dokonce není ani srovnatelná s loňským rokem, loni bylo tepleji, doufáme, že se počasí ještě vylepší,“ řekl správce areálu Luděk Zachař.

Otevřeno mají denně od 10 hodin do 20 hodin. Součástí areálu je koupání a občerstvení, v místním prostředí si příchozí zahrají i tenis.

V Benátkách rekonstruují

Naopak v Benátkách nad Jizerou si lidé nezaplavou. Místní koupaliště totiž prochází rekonstrukcí. S největší pravděpodobností by se mohlo otevřít v příštím roce na novou koupací sezónu. Nabídne širší možnosti vyžití pro děti, třeba v podobě herních prvků, i pro dospělé.