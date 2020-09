Sezóna koupaliště letos trvala od 27. června do 29. srpna. Za tu dobu tam zavítalo 46 617 lidí, z toho 2119 při nočním koupání. To je v porovnání s loňským rokem, kdy se zde objevilo 58 tisíc lidí, podstatně méně.

Podle ředitele Městské společnosti sportovní a rekreační areály Ondřeje Rameše za nižší návštěvnost mohlo pozdější zahájení sezony kvůli koronavirovým omezením, ale i nepříznivé počasí v červenci.

Koupat se nyní již není možné ani v areálu s bazénem na sídlišti. Sem letos zavítalo 2695 návštěvníků.

Naproti tomu krytý bazén se těší dobré návštěvnosti. A kromě plavců z řad veřejnosti se chystá už i na příchod závodníků. V sobotu 12. září se zde na start postaví nejmladší závodní plavci v závodech Středočeského poháru. Pětadvacetimetrový bazén tak bude v čase od 7 do 19 hodin uzavřen pro veřejnost. O den později přijedou závodníci Vodní záchranné služby, kteří se poperou o Malou cenu Mladé Boleslavi. To bazén uzavře od 7 do 17 hodin.

Všichni příchozí diváci musí mít po celou dobu závodů roušku.