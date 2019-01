Kosořice /FOTOGALERIE/ - Na místě starých a nevzhledných stromů vznikl areál, jenž je nyní chloubou celé obce.

Útulná obec je převážně u mladších ročníků v povědomí především kvůli hojně pořádaným tanečním zábavám a diskotékám pod širým nebem. Skupina Generace hraje své evergreeny se železnou pravidelností.



Jinak se jedná o vcelku obyčejnou obec mezi Dobrovicí a Rejšicemi, kde žije asi 380 obyvatel.



Jako ve většině středočeských vesnic, nešly se i zde zarostlé, nevyužité plochy, které dobrou vizitkou místních zrovna nebyly. Proto se Kosořičtí usnesli, že svojí vísku něčím ozvláštní, vylepší.



Rozhodnutí padlo na zbudování zbrusu nového parku. Vznikl naproti místnímu hřišti v členité lokalitě pod taktovkou architekta Miroslava Pelcla.



A jak se nový park za více než tři miliony korun místním líbí? „Líbí se mi moc, dřív tady byly akorát vysoké stromy. Ty byly navíc i nebezpečné, padaly z nich větve. Teď to tady vypadá o mnoho lépe. Ještě se sem ale musejí dát lavičky, koše a tak,“ sdělil Deníku jeden z návštěvníků parku, Miloslav Bešík.



Ten nově rekultivované místo navštěvuje poměrně často – z jedné strany parku je fotbalové hřiště, na druhé pak velký rybník s vrbami a labutěmi. Prostě ideální místo pro letní relax.



„Udělali to moc pěkně, doufáme, že to nikdo neponičí,“ strachuje se Miloslavova kamarádka, jež sem přišla vyvenčit hyperaktivního jezevčíka. Naráží tak na fakt, že v nedávné minulosti neznámí vandalové již stihli polámat podpěry čerstvě vysazených stromků.



Lidská hloupost zkrátka kvete neustále. Až se zazelená tráva, bude kosořický park skutečnou perlou jinak celkem nenápadné obce.

Její starosta Tomáš Poslt ochotně zodpověděl několik všetečných otázek:

Kde nápad na vybudování parku vznikl?

Nápad vytvořit lesopark z původně nevyužitého a zanedbaného území vznikl v zastupitelstvu obce v roce 2008 a následně byl podpořen výsledky ankety mezi obyvateli obce. Lesopark má plnit rekreační a odpočinkovou funkci pro obyvatele Kosořic a její návštěvníky, dále funkci krajinotvornou s návazností na bezprostředně sousedící významný krajinný prvek Kosořického rybníka.

Kdo stojí za jeho podobou?

Projekt k realizaci vytvořil Ing. arch. Miroslav Pelcl. Projektové práce začaly v srpnu 2008. Ve výběrovém řízení byla pro samotnou realizaci díla vybrána firma Hypša, s.r.o.

Nemůžeme se nezaptat – kolik to vše stálo?

Na podzim roku 2008 jsme zažádali o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Celková částka na výstavbu je 3,1 mil. Kč, z toho 90% tvoří dotace.