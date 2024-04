V současné době je podle Rýdla za první fází. „Stavíme to, co by se laicky dalo nazvat spirálovitou kruhovou křižovatkou nad dálnicí. Dokonce půjde o turbo křižovatku, jelikož tam bude více jízdních pruhů. Pro představu: vnější průměr té kruhové křižovatky nad dálnicí bude mít kolem 140 metrů,“ řekl Rýdl.