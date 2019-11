Zastupitelé se po bouřlivém úvodu shodli na tom, že Miroslav Štěpánek, pověřený prací na územním plánu, jednal za zády zastupitelů, když povolil možnost na zemědělské půdě stavět. Místo něho je nyní v komisi, která se tvorbou plánu zabývá, Jiří Rybín z Horních Stakor. Ani s ním ale lidé nejsou spokojeni. „Navrhněte klidně tři lidi, kteří by to měli dělat,“ vyzval veřejnost zastupitel Pavel Janeček.

Plocha, o kterou má zájem developer, společnost D+D, je od roku 2017 zakreslená tak, že umožňuje záměr výstavby pro skladování a lehký průmysl. Vedení města ani obyvatelé s tímto ale nesouhlasí. Problém dělá také to, že z územního plánu zmizel plánovaný obchvat Chudoples. Štěpánek však tvrdí, že ten se může do územního plánu kdykoli znovu doplnit, protože by vedl po pozemcích, na kterých dopravní stavbě nic nevadí. Kromě Štěpánka z nepravostí zastupitelé obvinili také Irenu Šulcovou ze stavebního odboru boleslavského magistrátu.

Co by případná nařčení do budoucna znamenala pro zaměstnankyni mladoboleslavského magistrátu? „Vzhledem k tomu, že jsme se nezúčastnili uvedeného zasedání zastupitelstva města Kosmonosy, a k dispozici není ani zápis z tohoto zasedání zastupitelstva, který by měl obsahovat uvedené tvrzení, nelze se blíže vyjádřit,“ vzkázala mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Štěpánek zase tvrdí, že po celou dobu, kdy byl v zastupitelstvu, vše přednášel na radě města. „Mám pocit, že je to snaha zamaskovat něčí nedostatky. Se mnou o tom nikdo z města nechce komunikovat,“ podotkl Štěpánek.

Do problematiky se také vložila Milada Vrbová z ČSOP Klenice. Právě jí a jejím spolupracovníkům se kdysi podařilo odrazit pokus o výstavbu v mladoboleslavském parku Štěpánka, kde měly stát bytové domy. Podle Vrbové i v této kauze figurovala právě Šulcová. ČSOP Klenice již oslovil renomovanou právní kancelář Frank & Bolt, která pomohla právě kdysi na Štěpánce.

A co samotný investor Petr Dědek, který je jednatelem firmy D + D? „Zatím se vůbec nic nerealizuje, protože není schválený územní plán,“ uvedl. Podle něj jeho firma zaplatí 1,5 km obchvatu, na který naváže obchvat Kosmonos. Odlehčila by se tak kosmonoská doprava.

To ovšem odmítl Štěpánek, který tvrdí, že D+D pro Kosmonosy po celou dobu nic udělat nechtělo. Podle něho zároveň není problém, aby město na plochy, které jsou ve hře, dalo stavební uzávěru, protože jsou stále vedeny jako výhledové plochy pro výstavbu.