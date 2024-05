/FOTO/ Přestavba mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10 u Kosmonos zaznamenává důležitý milník. Do provozu bude uvedena první komplexní část stavby – sjezd z dálnice ve směru od Liberce do Kosmonos.

„První ucelenou částí, kterou koncem tohoto týdne uvedeme do provozu bude přímá sjezdová větev z dálnice D10 ve směru od Liberce do Kosmonos. Dlouhá je cca 600 metrů a je opatřena svodidly. Po pravé straně na příjezdu do Kosmonos byl vybudován nový systém odvodnění, který mimo jiné sestává z propustku a také nově vydlážděného koryta místní vodoteče,“ uvádí Ředitelství silnic a dálnic.

Práce u Kosmonos potrvají ještě dlouho. Kompletně hotovo má být až v létě příštího roku. ŘSD však zdůrazňuje, že stavba nabírá velké tempo - a je to znát na každém jejím metru. „Na 50 dělníků si s jejími jednotlivými částmi pohrává každý den, jako s ohromnou stavebnicí. Momentálně je dokončováno šest mostních pilířů ve středním dělícím pásu dálnice, zde se postupně buduje i hlavní kanalizační řad,“ uvádí ŘSD.

Vedle toho se pracuje například na římsách opěrné zdi v rámci nájezdové větve na dálnici D10 od Kosmonos na Prahu nebo na základech vozovky po které se motoristé budou dostávat ve směru od Liberce na prstenec okružní křižovatky budované nad dálnicí.

Provoz na dálnici D10 zůstává nadále částečně omezen. „Veden je v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy a rychlostí sníženou na 80 km/h maximálně,“ připomíná ŘSD.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která provádí práce za smluvených 736,85 milionu korun bez DPH.