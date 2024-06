Čtenáři z Kosmonos se po necelém měsíci dočkají znovuotevření tamní městské knihovny v Debřské ulici. Do plánovaného jedenáctidenního přerušení provozu v období od 20. do 31. května zasáhlo zpoždění stavebních úprav, kvůli nimž bude knihovna uzavřena až do pondělí 17. června.