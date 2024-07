Průjezd křižovatkou bude od pátku 12. července opět o něco snažší. „Úderem dnešní 10. hodiny zprovozňujeme právě dokončenou cca 250 m dlouhou přímou větev pro nájezd na dálnici od Kosmonos směr Praha," zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic Středočeského kraje na platformě X.

Práce u Kosmonos budou probíhat minimálně do léta 2025. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která provádí práce za smluvených 736,85 milionu korun bez DPH. Na konci května byla uvedena do provozu přímá sjezdová větev z dálnice D10 ve směru od Liberce do Kosmonos. Jedná se o úsek dlouhý 600 metrů. V posledních týdnech došlo k podskružení mostů na nově vybudovaných nájezdech.

Stavba křižovatky nad dálnicí D10 u Kosmonos je podle stavitelů technickým unikátem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický