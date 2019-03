Stavaři si prostor pro novou cyklostezku převzali již na začátku března. Nejprve odstranili zeleň, která by při výstavbě překážela, a nyní se pouští do práce samotné.

Jak potvrdil starosta města Jiří Müller, půjde o smíšenou stezku pro cyklisty i chodce, tedy o cyklochodník.

Stezka povede od křižovatky ulice Duhová se silnicí I/38 severním směrem za prodejnou Instatop. Pokračovat bude k zámku, poté ulicí Pod Koupalištěm, prostorem za Galateou a nad lokalitou Canaba. Povede až na hranici katastru s obcí Bradlec, kde se napojí na připravovaný bradlecký cyklochodník.

Stavba má být dlouhá 1,8 kilometru a široká 3 metry. Povrch bude asfaltový, nebude chybět osvětlení, odpadkové koše ani odpočinkové lavičky nebo stojany pro kola.

Na internetu se ale objevily názory, které s cyklochodníkem nesouhlasí. Pracovat by se podle nich mělo jinde. „Osm let se mluví o cyklostezce z Debřské ulice na Debř, sto let se mluví o cyklostezce na Horní Stakory, ale my stavíme asfaltový cyklochodník od prodejny Tesco do Bradlecké ulice? Vždyť tady to jde projet či projít už dneska,“ napsal třeba jeden z diskutujících na sociální síti Facebook s tím, že by se mělo stavět spíše tam, kde je ohrožena bezpečnost lidí. Zmínil například cestu na Debř s dodatkem, že je jen ve hvězdách, zda tam někde bude pro cyklisty a chodce bezpečněji.

Podle starosty však Kosmonosy plánují práce na chodnících ve městě – ať už půjde o jejich rekonstrukci, nebo zcela novou výstavbu. A kromě sídliště u koupaliště v souvislosti s tím jmenoval i Debř. „Zpracováváme projekt na vybudování chodníku a cyklostezky směrem na Debř, abychom propojili Kosmonosy s Debří. Máme hotovou projektovou dokumentaci a připravujeme se na územní rozhodnutí,“ poznamenal Jiří Müller.