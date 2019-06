Kosmonosy – Městské koupaliště letos nakonec v provozu nebude. Firma, kterou Kosmonosy vysoutěžily a která přišla s nejnižší cenovou nabídkou, totiž odstoupila. Ta, která skončila hned za ní, by zase nestíhala renovaci provést v požadovaném termínu. Všechno tedy ustrnulo na mrtvém bodě, přestože se město pokusilo o renovaci vlastními silami.

„Firma nebyla schopná zajistit termín dokončení zakázky,“ upozornil kosmonoský starosta Jiří Müller právě na to, že by náhradní firma nebyla schopná dodržet datum, které město požadovalo. Kosmonosy totiž chtěly, aby byl bazén připraven do provozu na začátek letošní sezony. Případný náhradní termín v druhé polovině koupací sezony nebyl přijatelný.