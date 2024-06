Nikola Herpaiová dnes 14:00

Obec Koryta příští rok čeká výročí 800 let od svého vzniku. První zmínka se objevila v pramenech už v roce 1225. Oslava byla pojata velmi netradičně – spisovatelka Eva Kozáková, která zde žije necelých 30 let a cítí se téměř jako rodačka, vydá knihu pro děti plnou skutečných příběhů, hádanek a zajímavostí. Na jejím vzniku se může podílet každý, a to doplněním knihovny o publikaci z obce, která má méně než 100 obyvatel.