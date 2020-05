ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE.

Například mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková uvedla, že koronavirus bude mít určitě dopady i na hospodaření a investice Mladé Boleslavi, nicméně konkrétní údaje zatím nikdo nemá v ruce a tak se nad dopady v tuto chvíli může jen spekulovat.

„Jistě dojde na revizi rozpočtu, ale momentálně to ještě není na pořadu dne, protože se řeší aktuální praktické záležitosti, jako jsou rozjezdy školek, zabezpečení základních škol pro návrat deváťáků a prvního stupně a tak dále,“ popsala dění v městě Charousková.

Pak jistě dojde i na přehodnocení investic, nicméně ty, které se měly rozjet na jaře, jako třeba opravy silnic, normálně běží. „Jistě se nebude krátit rozpočet, co se týká peněz do oprav komunikací, ale více v tuto chvíli není možné říct,“ dodala mluvčí.

Zatím jen věštíme z koule

V Mnichově Hradišti je jednou ze zásadních investic rekonstrukce místního náměstí. A ta rozhodně proběhne, byť se oproti plánu malinko opozdí. Podle starosty Ondřeje Lochmana má jít o cca 14 dní. Jak se situace kolem rekonstrukce vyvine, se ještě uvidí v následujících měsících.

Řada investic musí proběhnout také v Benátkách nad Jizerou. V tuto chvíli to ovšem vypadá, že dojde na rozpočtová opatření. „Máme návrh na úpravu rozpočtu, ale zatím je to věštění z koule, protože nevíme, jestli příjmy budou takové, jaké měly být,“ popsal situaci starosta Karel Bendl.

Benátky snížily investice o 25 milionů, takže zhruba o 10 procent. Bendl také podotkl, že nejenže pravděpodobně zamrznou některé příjmy, ale dojde také ke zvýšení výdajů. „Podnikatelé nás žádají o odpuštění nájmů a podobně, nebude to dobré,“ obává se starosta.

Ten dále uvedl, že nastalá situace donutí města sahat do rezerv. Každopádně případnou rozpočtovou změnu musí v Benátkách odhlasovat zastupitelstvo, které se má sejít v červnu. Až po něm by se ukázalo, které investice bude město nuceno posunout.

Počítá se i s veřejnými toaletami

„To, co je rozjeté, už nemůžeme vzít zpátky, jako rekonstrukce koupaliště, Pražské ulice a tak dále. Ale měli jsme větší plány, které budeme muset uskromnit,“ dodal starosta.

Podobná situace je také v Bakově nad Jizerou, který má rozpočet schválený od loňského prosince. Navíc se jednalo o jeden z nejvyšších rozpočtů za posledních pár let. „Počítalo se s přístavbou základní školy, kam nám byla přiznaná dotace. Dále rekonstrukce Žižkovy ulice, což se už realizuje a tak dále,“ popsal bakovský starosta Radim Šimáně. Mezi dokončené projekty se pak počítá výstavba nových veřejných toalet nebo podzemních kontejnerů.

„Něco je dokončené, něco rozjeté, monitorujeme každý měsíc, k jakému propadu dochází v příjmové stránce, a budeme korigovat věci, které snesou odkladu. Že bychom všechno utnuli a zastavili, to ne,“ dodal Šimáně.

V Kosmonosech zatím podle místostarosty Petra Boubína není jasné, jak koronavirus zasáhl do rozpočtu a tak je otázkou, zda nějak dolehne na plánované investiční akce.