Už na přelomu loňského a letošního roku spustilo město portál www.mojehradiste.cz s jednoduchou a přehlednou nabídkou rad občanům. Nový rozcestník vysvětlí například, jak na úhradu poplatků za odpady nebo psy, jak se objednat na jednotlivé odbory městského úřadu nebo co všechno si lze v Mnichově Hradišti vyřídit pomocí mobilního telefonu.

Lidem to má šetřit čas i náklady. Radnice by pak měla pracovat efektivněji a pružněji. „Naší představou je město, které s občanem komunikuje podobně jako banka – po telefonu, e-mailu, prostřednictvím aplikací, osobně i na dálku, od rána do večera,“ vysvětlil starosta Ondřej Lochman myšlenku, která je typická pro takzvaná smart cities, tedy chytrá města.

Mnichovo Hradiště nabízí rovněž Portál občana. jehož prostřednictvím lze podávat úřední žádosti. Na městský úřad je možné objednávat se pomocí systému Reservatic.

Město také pracuje na rozvoji takzvaného Mobilního rozhlasu, systému, který přihlášeným občanům posílá zprávy o dění v Mnichově Hradišti přímo do mailů.