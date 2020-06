Kompenzační bonus, který se vláda rozhodla vyplatit podnikatelům v souvislosti s koronavirovou krizí, zřejmě tvrdě dopadne na obce, jimž stát tyto peníze naopak sebere. Jako jedno z prvních v regionu se tímto problém zabývá Mnichovo Hradiště.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Města a obce dostanou méně peněz už jen kvůli tomu, že klesnou příjmy ze sdílené ekonomiky. To znamená, že bude méně financí, které stát rozděluje do tohoto sektoru z vybraných daní, poplatků nebo třeba pokut. To je něco, co starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman vidí jako spravedlivou záležitost. Problém nastal ve chvíli, kdy stát oznámil, že městům ještě odečte 1100 korun na osobu, což má pokrýt výpadek spojený s vyplácením kompenzačního bonusu pro podnikatele. Radnice totiž ročně na jednoho člověka dostávají přibližně 14500 korun, letos to vzhledem k dopadu krize a ke kompenzačnímu bonusu tak bude mnohem méně.