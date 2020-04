Korona fotbalový turnaj v rouškách nezarazila. Až strážníci ano

Už to vypadalo, že ten fotbalový mač stihnou dohrát; pak ale přišli strážníci a bylo jasno, že to nepůjde. Tak by se dal shrnout předčasný konec fotbalového utkání v Mladé Boleslavi.

Korona fotbalový turnaj v rouškách nezarazila. Až strážníci ano. | Foto: MP Mladá Boleslav