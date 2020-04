ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Samotný provoz linek nebude nic snadného. Jejich systém nevymyslel dopravní podnik sám, ale spolupracoval na něm s městem a s primátorem Raduanem Nwelatim.

Spadají do něj městské části, které dopravní podnik za normálního režimu běžně obsluhuje. Odtud pojedou autobusy na sběrná, nebo také distribuční místa, kde budou zaměstnanci Škoda Auto přestupovat do dalších autobusů, které je dopraví až do cíle, tedy do práce. Kdo má přestupní uzly poblíž, ten samozřejmě může normálně přijít pěšky.

Kromě přestupu zde proběhne ale také kontrola. „Kontrolovat se budou průchodky (svoz je jen pro zaměstnance Škodovky, pozn. red.) a roušky, lidé si budou také dezinfikovat ruce a změří se jim teplota,“ vysvětlil jednatel dopravního podniku Tomáš Pacák.

Kdo se autobusem vozí a jakou má teplotu, pak budou zjišťovat další zaměstnanci města i automobilky. „Může to být člověk z bezpečnostní agentury, od městské policie, z příslušného odboru, nebo z vnitrozávodní bezpečností agentury Škoda Auto,“ vyjmenovala boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Systém je využitelný také reverzně, tedy pro cestu domů. Svozy jsou v plánu celkem 4 denně, tedy v době ranní, odpolední, noční a dvanáctihodinové směny. Nástup bude umožněn předními dveřmi, zde se lidé normálně odbaví u řidiče.

Speciální svozové linky zajistí Dopravní podnik Mladá Boleslav. Pokud by jeho kapacity nestačily, tak si zde vypomohou subdodávkou. „Je na to potřeba 29 velkých autobusů, 11 autobusů střední kapacity a 8 nebo 9 mikrobusů,“ dodal Pacák.