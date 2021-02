„Z ukončení nouzového stavu nijak nejásám, možná, že z toho mnoho lidí jásá, buď protože je na kolenou pan premiér nebo protože si myslí, že covid neexistuje. Já bych tomu fandil, pokud bychom měli pandemický zákon a jasně se řeklo co a jak. Nouzový stav je pro mě technikálie,“ okomentoval dění starosta Ondřej Lochman. Podle něho je ukončení nouzového stavu opodstatněné, ale je nutné, aby byl něčím rozumně nahrazen. Východisko vidí ve spolupráci ministerstev s hejtmany jednotlivých krajů.

„Hejtmani na tom jsou ochotni spolupracovat, pokud budeme mít jasný plán, pandemický zákon. Nouzový stav je stavěn primárně na jiné typy rizik. Jako jsou třeba povodně, povětrnostní vlivy nebo napadení území,“ podotkl starosta. Samotné ukončení pak Lochman považuje za problém vlády, protože pokud se nedokáže domluvit s ostatním tak selhává. „Předpokládám, že buďto nouzový stav vláda vyhlásí i tak, což jí teoreticky zákon umožňuje, nebo nastaví jasný plán právě té spolupráce ministerstev a hejtmanů,“ podotkl Lochman.

Starosta by dále uvítal, kdyby se vrátily děti do školních lavic, alespoň tedy žáci prvních stupňů. Podobně by taky nebyl proti tomu, kdyby restaurace byly otevřeny v době obědů a večeří. „Pokud fungují různé kantýny, tak to pak nedokážu jako starosta vysvětlit,“ dodal Lochman, kterého děsí, kolik lidí v Mnichově Hradišti v posledních třech týdnech zemřelo.

Také hospodští z regionu k situaci přistupují opatrně a maximálně odpovědně, byť právě na ně covidové restrikce dopadají velmi tíživě.

„Otevírat nebudu, není to zodpovědné. Jsem na brigádě, mám zavřeno a myslím, že nám otevřít ani nedovolí,“ popsala majitelka restaurace Šťastný hroch Jitka Semančíková. Aktuálně pracuje v supermarketu v oddělení uzenin. Nelíbí se jí, jak malé kompenzace podnikatelé dostali od státu. „Doufám, že nám to dohradí a také doufám, že ani ostatní neotevřou a budou zodpovědní,“ dodala hospodská.

Podobně to vidí také provozovatel baru Frikulín Martin Macháček. „Zatím čekám, čekám už dlouho. Už je to špatné. Chci znovu otevřít, mám bary a to je ještě horší než restaurace, protože celou dobu čekáme na otevření a nevíme, jak dlouho to ještě vydržíme,“ popsal Martin Macháček.

Ten zároveň nemůže nastoupit ani někam na brigádu. „Mám také zaměstnance a přišel bych o dotace. Takže udržuju bary, topím tam, větrám, starám se o to,“ dodal.