Milada Vrbová zastupitele obeslala už před jednáním emailem. Stav parku vnímá sama, ale i prostřednictvím Boleslaváků, kteří se na ni čím dál častěji obracejí s prosbou o pomoc, či s dotazy na Štěpánku a její situaci. „Myslím, že Štěpánka nyní prochází vůbec nejtěžším obdobím za celou svojí existenci,“ okomentovala Vrbová.

Těžké období podle Vrbové nezpůsobuje jen stáří a nemoci stromů, ale i to, že v důsledku pandemie je park využíván více než dříve. Centrální park potom podle Milady Vrbové potřebuje nejen obnovu, ale také rozšíření, protože takové spoustě lidí již nestačí.

Mladá Boleslav však situaci vidí podobně jako Ochránci přírody či veřejnost. Ještě nedávno se zde také masivně kácelo. Stromy byly totiž často nemocné, chřadly, odumíraly a stávaly se nebezpečnými. Příprava koncepce revitalizace parku je ale poměrně náročný proces, který se porůznu komplikuje. „Určitě chceme, aby se našemu neopakovatelnému parku dařilo. V rozpočtu jsme dali poměrně dost peněz na výsadbu stromů. Park chceme rozšiřovat, ale koncepci schválenou nemáme. Je to o penězích a o tom, co se v areálu bude dít,“ popsal první náměstek primátora Jiří Bouška.

Podle jeho informací je problém i v tom, že zpracovatel koncepce dlouhodobě onemocněl. „Dokonce se za něj hledala náhrada. Pak ale přišly další problémy. Například se dohodlo, že zde budou pouze zpevněné, nikoli asfaltové, cesty. Další části lidí se to ale nelíbilo, protože se v parku pak po dešti chodí po blátě,“ popsala mluvčí města Šárka Charousková.

Zpracovatel koncepce revitalizace tedy musí bojovat nejen s tím, jak všechny práce co nejlépe naplánovat a provést, ale také s tím, co by zde veřejnost vůbec chtěla mít. Vše je potřebné naplánovat ekonomicky i ekologicky a tak, aby nová vizáž parku dávala smysl.

Už zanedlouho se zde však začne s pokusy o další výsadbu vzrostlých stromů. „Přijede nám 40 stromů, které vysadíme a uvidíme, jak se jim bude dařit. Ve výsadbě bychom pak chtěli masivně pokračovat na podzim,“ potvrdil Jiří Bouška. Kromě tohu do Štěpánky přijde také řada keřů a okrasné cibuloviny, které zde měly své místo již historicky. Ostatně několik záhonů s nimi zde již vzniklo.

Park Štěpánka

- park byl v Mladé Boleslavi založen už v roce 1881

- pojmenován byl na počest zásnub následníka rakousko-uherského trůnu a příslušníka mladoboleslavské vojenské posádky Rudolfa Habsburského s belgickou princeznou Stephanií jejím jménem - tedy Štěpánka.

- „Byly zde zbudovány kamenné mostky přes Klenici, byly vysázeny vzácné dřeviny a v roce 1898 zde zřídili boleslavští sokolové i hudební pavilon, který pamatuje i koncert známé Kmochovy kapely z Kolína,“ uvedl někdejší boleslavský historik Karel Herčík

- byl zde Střelecký spolek a přírodní kluziště, na kterém se v zimě hrál hokej

- na přelomu 19. a 20. století založili a postupně stále rozšiřovali svůj areál tenisté, kurty zde jsou také dodnes

- v roce 2014 došlo k opravě pěti mostků přes Klenici, tehdy se také upravily cestičky

- v rámci revitalizace došlo i na instalaci nového veřejného osvětlení a mobiliáře

- v části zvané „Veverkov“ vznikla naučná stezka pro děti

- spousta stromů zde roste již od samotného založení parku, tedy více než sto let