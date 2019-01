Mladoboleslavsko/VÍME PRVNÍ/- Komárovský rybník by měl od dnešního dne zůstat bez plavců, vzkazují to hygienici.

Kvalita vody na koupacích místech Mladoboleslavska, které pravidelně sledující hygienici, se horší. V současné době je nejhorší voda v Komárovském rybníce. Podle mladoboleslavské Krajské hygienické stanice je zde voda nevhodná ke koupání, tedy na stupni číslo4.Lidé by tak v žádném případě neměli riskovat a pokoušet se do vody lézt. Hrozí totiž zdravotní problémy, a to především u lidí, kteří majícitlivou pokožkutěla.

Ostatní vodní plochy jsou podle posledních laboratorních výsledků dobré a zdravotní problémy tam naštěstí nehrozí. Koupaliště s přírodní vodou jsou většinou na stupni číslo 2.