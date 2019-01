Mladá Boleslav - I když by se mohlo zdát, že trénovat zpěv vánočních koled na konci listopadu je ještě příliš předčasné, Jana Mlčochová ze zdejší základní umělecké školy si to nemyslí. Naopak, podle ní je nejvyšší čas. Už podruhé za sebou totiž dala dohromady soubor, který se ve středu 9. prosince v 18 hodin v nákupním centru Olympia přidá k tradiční celorepublikové akci Deníku Česko zpívá koledy.

DĚTSKÝ sbor základní umělecké školy zpíval vánoční koledy s Boleslavským deníkem už v minulém roce. | Foto: Šárka Charousková

„Ani na chvilku jsem neuvažovala o tom, že bychom se ke zpívání koled nepřipojili. Sice se jako každý rok před Vánoci roztrhl pytel s různými akcemi, ale máme tu šikovné děti, kterým zahrát a zazpívat nedělá problém," sdělila Jana Mlčochová, která už má se svým orchestrem jednu zkoušku za sebou.

Jakmile se Boleslavský deník ozval s touto předvánoční prosbou, odeslala textové zprávy na všechny strany. Jak prozradila, mířily do mobilních telefonů nejen loňských muzikantů a zpěváků. „První souhlasná odpověď mi přišla během minuty," vysvětlila Jana Mlčochová, která soubor jako tradičně doprovodí na klavír.

A pak už to šlo ráz na ráz. Ze žáků základní umělecké školy vytvořila desetičlenný orchestr, v němž budou oproti loňskému roku dvoje housle, kytara, flétna a jedno violoncello. „Nejdříve jsem se sešla se třemi novými muzikanty. Vysvětlila jsem jim, co bych po nich chtěla, na co se mají připravit a samozřejmě jsem si je poslechla. Nezklamali," pokračovala Jana Mlčochová, která stejně jako v předešlém roce rozepsala pro členy souboru repertoár tak, aby zpěv koled ozvláštnila různými tóninami a dvojhlasy.

Dvojhlasy a trojhlasy

„Celkem bude pět zpěváků, což mi umožnilo, abychom v některých koledách zpívali dvojhlasně a v jiných dokonce i trojhlasně," nastínila s tím, že zpěvy trénovali poprvé už minulý čtvrtek a další zkouška je čeká právě dnes odpoledne. Aby se sehráli do nejmenších detailů, setkají se všichni hudebníci minimálně ještě jednou. Jana Mlčochová věří, že příprava bude stačit.

Letos se čtenáři Boleslavského deníku mohou těšit na tři nejznámější koledy, které společně zpíváme každý rok, tedy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. Hlasováním jste si zvolili ovšem další trojici koled. Zazní tedy ještě Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Když jsem se na Janu Mlčochovou obrátila s tím, se kterou koledou měli při nacvičování největší problém, jen se na mě usmála a řekla: „Se žádnou. Děti všechny prakticky znají, hrají je už několik let po sobě, takže jsme se spíš jen sladili co se týče tónin, ale hodně se nám osvědčila příprava z minulého roku. Už víme, do čeho jdeme," konstatovala.

Adventní koncerty

Základní umělecká škola je před svátky více než vytížená. O tom svědčí i to, že když jsem si s Janou Mlčochovou povídala v její kanceláři, ze spodního patra náš rozhovor protínal zvuk houslí. Pokud byste si chtěli zajít na nějaký z řady adventních koncertů, pak je jich do Vánoc hned několik. Už tuto sobotu si můžete poslechnout v kostele Františka Serafinského v Kněžmostě klasickou Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Další následuje v neděli 13. prosince v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi a také v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti. O tři dny později zavítá soubor do Benátek nad Jizerou, 21. prosince pak do kostela sv. Josefa v Krnsku a „Rybovky" zakončí den po Vánocích v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

Pěvecký sbor Jiřičky můžete slyšet v neděli při rozsvěcení vánočního stromku na Staroměstském náměstí. Koncertovat budou také 19. prosince v městském divadle. Umělecká škola vystoupí ale i ve vineckém kostele sv. Mikuláše, a to 18. prosince, a 12. prosince rozezní flétny Flauta Collegia jarmark ve Sboru českých bratří.