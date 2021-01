Knihovny ruší i výdejní okénka

Koronavirová opatření se znovu dotýkají knihoven. „Na základě aktuálních vládních opatření je Knihovna města Mladá Boleslav pro veřejnost uzavřena až do odvolání, a to včetně výdejního okénka. Vypůjčené knihy lze vracet do biblioschránky před hlavní budovou knihovny. Po dobu uzavření knihovny nebudou narůstat poplatky z prodlení,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu města Mladá Boleslav. Výpůjční lhůty končící v době uzavření budou ze strany instituce posunuty.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Situace bude nyní podobná ve většině knihoven. „Přišel nám pokyn od Národní knihovny, že by neměla být v provozu ani výdejní okénka a mohlo by se vydávat bezkontaktně. Vzhledem k tomu, že je sporné, co je vlastně bezkontaktní, ale vedení Národní knihovny kontaktovalo ministerstvo zdravotnictví s upřesňujícím dotazem,“ popsala vedoucí bakovské knihovny Taťána Dvořáková. OBRAZEM: Zaměstnanci Klaudiánovy nemocnice dostali očkování proti covidu Přečíst článek › V Bakově tak výpůjčky nově fungují tak, že si zájemce musí nejdříve zavolat, nebo poslat mail. Řekne si, jaké knihy by chtěl. Knihovnice je připraví je a čtenář si pro ně poté může přijít. Vlivem zhoršující se koronavirové situace zde navíc už před Vánoci upozorňovali čtenáře, aby si nabrali dostatek knih, protože může dojít na další restrikce. Ostatní knihovny budou na nastalou situace také postupně reagovat. Během týdne dvou však může být všechno úplně jinak.