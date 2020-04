Knihovny nezahálí. Nabízejí soutěže a zajímavé tipy

Knihovny jsou zavřené, lidé by ale četli. Potvrzuje to zájem o boleslavské knihobudky. Ty by z důvodu hrozby koronaviru v současné době měly být absolutně prázdné, lidé sem ale neustále přinášejí nové a nové knihy. To i přesto, že jsou místa obehnána policejní páskou. Městská policie musí tedy stále dokola řešit jejich vyklízení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE Knihobudky strážníci vyklidili už na počátku koronavirové pandemie. Všechny knihy tehdy skončily na jejich služebně s tím, že se na místo vrátí po skončení ochranných opatření. Nebyly ale zdaleka poslední. Lidé se stále snaží budky naplňovat a strážníci je tak dál musí sledovat a vyklízet. Nové svazky na služebnu odváželi například v úterý 14. dubna. Že lidé rádi čtou hlavně papírové knihy, nedokazuje jen dění kolem knihobudek. Knihovny v regionu se snaží v době, kdy nemohou půjčovat klasickým způsobem, lidem zprostředkovat alespoň půjčení e-knih na dálku. Zájem o tuto službu v Mladé Boleslavi ale není nijak valný. „Čtenáři z boleslavské knihovny stále upřednostňují papírové knihy,“ předeslala ředitelka knihovny Věra Kovaříková. Škoda Auto plánuje obnovit výrobu 27. dubna Přečíst článek › Někteří čtenáři ale přece jen této možnosti využijí, dokonce mají možnost jedné výpůjčky za měsíc bez poplatku. „Půjčujeme čtenáři přes portál eReading jednu knížku měsíčně zdarma. Máme zkušenost, že více obvykle nepřečtou,“ doplnila ředitelka. Jedna kniha ale není samozřejmě maximum. Kdo by zvládal více literatury, může si přes portál další knihy zaplatit. To je případ třeba studentů, kteří potřebují si, ačkoliv i školy jsou zatím zavřené, zajišťují povinnou četbu. I knihovna v Mnichově Hradišti nabízí možnost půjčení online. A to s pomocí aplikace Booko. Ta je nyní na měsíc zdarma a na své si v ní přijdou hlavně děti. Stejně tak mohou najít četbu studenti přes odkaz protiviru.knihovny.cz, kde stačí rozkliknout záložku Děti a mládež. Tipy i podklady pro studenty Zůstat v kontaktu se svými čtenáři a nabídnout jim co nejvíce možností četby, se snaží i v Benátkách nad Jizerou. Na webových stránkách i facebookovém profilu tamní knihovny lidé najdou mnoho užitečných tipů na e-portály, ale také třeba podklady k maturitám. Pozor na klíšťata, varují experti. Ta karanténu nedodržují Přečíst článek › V bakovské knihovně touto dobou chystají knižní novinky, které zde čtenáři naleznou, až bude zase otevřeno. Na webu knihovny i na jejím facebookovém profilu je ale zatím možné využívat užitečných odkazů na různorodou četbu – a nechybí tam ani audio knihy. Život v knihovnách se tak v této době značně zpomalil, ale zcela se nezastavil. Jejich personál tak dokonce nabízí svým malým čtenářům i soutěže. „Knihovna vyhlašuje jednou za dva měsíce soutěž pro děti,“ připomněla Eva Dědinová z benáteckého Infocentra. I v Bakově se soutěží. Až do konce dubna děti mohou malovat obrázky o Velikonocích, případně o nich psát básničky. Obrázky a texty je pak třeba nafotit a zaslat na e-mail knihovna@bakovnj.cz. Až v knihovně znovu otevřou, budou zde pro malé umělce, kteří se do soutěže zapojili, připravené drobné dárečky. „V tuto chvíli se nám sešlo deset obrázku,“ uvedla Taťána Dvořáková z bakovské knihovny. Výtvory je možné zhlédnout na Facebooku nebo na internetové stránce bakovské knihovny. Korona fotbalový turnaj v rouškách nezarazila. Až strážníci ano Přečíst článek ›

